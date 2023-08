Latasa, Aleña, Mayoral y Altimira aceleran hacia el Barcelona

Los de Bordalás consiguieron remontar en el último ensayo Llegaban al partido después de dos derrotas consecutivas

Un testarazo de Juanmi Latasa, entre su superioridad en el juego aéreo; una demostración de precisión de Carles Aleña, asistente en el 1-1 y goleador en el 2-1; la efectividad de Borja Mayoral, autor del 3-1 tres minutos después de entrar al terreno de juego, y un tiro de Sergio Altimira cambiaron la dinámica del Getafe, que resurgió con una remontada frente al Vitesse mientras asoma en una semana el campeón, el Barcelona.

Después de dos derrotas consecutivas (había ganado, en cambio, sus tres primeros amistosos de la pretemporada), tras el gol en contra superado el cuarto de hora que recibió este sábado en su puesta en escena en el Coliseum Alfonso Pérez, el equipo madrileño reencontró la reacción que necesitaba, cuando ultima el comienzo de la competición.

Aún sin Luis Milla ni Mauro Arambarri, todavía de baja por sendas lesiones, también sin Jaime Seoane, cuyo futuro apunta fuera del Coliseum (no figuró en la convocatoria, como ante el Granada), y sin Carmona, a la espera de su debut procedente del Sevilla, con Djené incluido de nuevo en el medio centro (al descanso fue reemplazado por Altimira), la primera parte visibilizó algunos problemas que solventó después, con el 3-1 a su favor.

El 0-1 del Vitesse lo puso en evidencia. Tiene mérito la acción de su adversario, la profundidad de Manhoeff y el taconazo de Arcus, que, de repente, desbordó a la zaga local, hasta el remate desde el suelo, como el más oportuno y listo de todos, Hamulic. No alcanzó Domingos Duarte a detener el remate raso del atacante.

Ya se había superado el cuarto de hora del duelo, sin que el Getafe fuera superior en nada a su rival. No había conectado entonces ningún tiro a portería, cuando reaccionó con la eficacia a balón parado. El envío de Carles Aleña invitó al potente testarazo de Latasa, cruzado, fuera del alcance del guardameta, entre una serie de defensas que no lograron interponerse al imponente juego aéreo del delantero. Incontestable. El 1-1. Minuto 23.

Entonces, eran once contra once. Después, en el minuto 40, se quedaron diez contra diez. Un encontronazo entre Damián Suárez y Boutrah concluyó con los dos en la ducha antes de tiempo. Tarjeta roja. No dudó ni un segundo el árbitro, que terminó con la tensión a golpe de cartulina. Quizá demasiado, tal y como se percibió la acción entre ambos futbolistas. Un tiro repelido por Soria fue la última ocasión, una de las pocas, de la primera parte.

La segunda fue del Getafe, más dominador, con más iniciativa, sin sentir ya la amenaza de Hamulic, cambiado en los visitantes al intermedio, y sin un solo sobresalto en su defensa, pero también sin apenas oportunidades, más allá de los centros a la búsqueda de Latasa. El delantero se lo llevó todo por arriba. No era suficiente entonces para obtener el triunfo.

El ariete es imparable en el juego aéreo. La siguiente ocasión del Getafe, ya al borde de la hora del encuentro, también fue suya. Su cabezazo se marchó fuera. Ya funcionaba también mejor la transición del conjunto azulón, con Altimira al mando en el medio campo. Otro testarazo de Maksimovic, de nuevo a servicio de la precisión de Aleña, apuntó al 2-1.

Lo logró después Aleña. Ya en el minuto 68, él recuperó la pelota y él recibió después el pase atrás de Latasa. Controló al borde del área, sorteó a un rival y ajustó su zurdazo de manera imposible para el portero contrario. Un golazo de toda la dimensión que puede alcanzar el centrocampista ofensivo, el mejor sobre el terreno en el duelo de este sábado.

En cuatro minutos, el Getafe sentenció. Recién entrados al campo, Gorka subió toda la banda izquierda y Borja Mayoral remachó de primeras, con la derecha, dentro del área para reponer las cosas en su sitio, rearmar la confianza y reivindicar al equipo azulón contra las dudas. El 4-1 fue de Altimira. El próximo domingo, el Barcelona acude al Coliseum.