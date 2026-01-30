LaLiga recurrirá el auto que permite la inscripción de los fichajes del Getafe

LaLiga respondió al auto judicial que abre la puerta a la inscripción de los fichajes del Getafe y señaló que no obliga "a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores”, y confirmó que solicitará el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por este.

La entidad que preside Javier Tebas reaccionó así al auto del Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid, por el que, según fuentes judiciales, se suspenden "los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que declaraban al club excedido en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en el mercado invernal de la temporada 2025/2026".

LaLiga insistió, en un comunicado, en que, "desde el más absoluto respeto a las resoluciones judiciales", manifiesta "su discrepancia con la medida cautelar acordada, dado que su actuación ha sido proporcionada y en estricto cumplimiento de las Normas de Elaboración de Presupuestos".

La decisión judicial, motivada por el peligro "derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el próximo 2 de febrero", suspende cautelarmente las resoluciones de LaLiga y de la RFEF impugnadas y ordena mantener abierta la ventana de inscripción para el club que preside Ángel Torres.

"LaLiga reitera, finalmente, su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas de control económico, pilares esenciales para garantizar la estabilidad financiera y la integridad competitiva de la competición", concluye la patronal.

Los problemas del Getafe se basan en los 20 millones de euros que el club azulón recibiría si Christantus Uche, cedido al Crystal Palace en el mercado veraniego, disputara diez partidos como titular. Esa operación, inicialmente, había permitido al Getafe disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores, pero la condición todavía no se ha cumplido.

Por esa razón, LaLiga recalculó el límite salarial del club del sur de Madrid, reduciéndolo de 51,9 millones a 34,8, cifra que implicaba un exceso de 17 millones y, por tanto, inhabilitaba al Getafe para inscribir nuevos jugadores.

LaLiga y la RFEF disponen ahora de veinte días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, después de los cuales el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente.

El Getafe, durante el mercado de invierno, cerró cuatro fichajes: Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero y Luis Vázquez.