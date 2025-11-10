Bordalás explota contra el arbitraje: "Algunos se ponen a lloriquear de que tienen familia"

No le sentó nada bien la derrota contra el Mallorca a José Bordalás. Tras perder en la visita a Son Moix, el técnico del Getafe explotó contra el arbitraje de Ricardo de Burgos, quien lloró hace varios meses públicamente antes de la final de la Copa del Rey, y recordó ese episodio del colegiado en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Siempre es lo mismo, ya no me sorprende, luego cuando acaba la temporada nos etiquetan como equipo de faltas y las que hacen ellos no se señalan. Hay muchas en muchos partidos y se nos penaliza al igual que con el descuento. Cuando ganamos se descuenta de ocho para arriba, es increíble cuando ha habido un montón de cambios. Estamos acostumbrados pero lo tengo que decir, nosotros también pedimos respeto, alguno se pone a lloriquear de que tienen familia, nosotros también tenemos familia y nos estamos jugando mucho", señaló.

"Yo lo digo para todos, todos tenemos familia, personas que estamos sacrificándonos, poniéndole mucha dedicación, tenemos mucho en juego todos, solo pedimos y demandamos respeto, porque se nos ha privado de un penalti clarísimo", agregó.

Asimismo, Bordalás reclamó penalti en la acción de Johan Mojica: "La jugada del penalti la ha visto toda España, Mojica interrumpe la posibilidad de que Mauro (Arambarri) haga un control, se desentiende totalmente y bueno, se pitan penaltis de esos siempre, lo incomprensible es que no se nos haya pitado a favor cuando se nos ha pitado en contra cosas mucho más claras y no entiendo por qué no se ha pitado".

"El equipo ha ido de menos a más, no iniciamos como habíamos hablado, ellos lo hicieron con algo más de intensidad, nos sorprendieron con ese gol, a partir de ahí el equipo lo ha intentado, lo hemos intentado de todas las maneras posibles, defendieron con mucho orden y acumulación de futbolistas. Han hecho el partido que le interesaba, eso nos ha privado y no se le puede reprochar nada al equipo", finalizó.