José Bordalás: "Estoy en el club en el que me siento identificado"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes que afronta con "muchísima ilusión" una nueva temporada al frente del conjunto azulón y explicó que su decisión de renovar con el club azulón hasta junio de 2028 estuvo marcada por el reconocimiento y el cariño que siente de la entidad y la afición.

"Estoy en el club que me siento identificado, que siento que me quieren", afirmó Bordalás durante su comparecencia ante los medios en el inicio de la pretemporada, en la que destacó que renovar fue "una decisión sencilla" por el vínculo que mantiene con el Getafe.

El técnico alicantino agradeció el respaldo recibido del presidente, Ángel Torres, de la dirección deportiva y de todos los trabajadores del club, además del apoyo de la afición, y subrayó que comenzar una nueva campaña le genera la misma motivación que en etapas anteriores.

"Siento que se reconoce mi trabajo y compromiso por parte del club, del presidente, de la directiva, de la dirección deportiva, de los trabajadores y de la afición. No es sencillo. En los tiempos que corren estar tantas temporadas en un club no es fácil. Va a ser una temporada de mucha exigencia", destacó.

Bordalás advirtió, no obstante, de que el equipo afrontará un curso "muy ilusionante, duro y difícil", marcado también por las obras del estadio, y aseguró que la única fórmula para superar esas dificultades será el trabajo diario.

"Les he dicho a los jugadores que la ilusión dura lo que dura y que tenemos que entrenar mañana mejor que hoy y hacerlo durante once meses", señaló el entrenador, que prometió "compromiso y trabajo" para mantener la competitividad del equipo.

Adiós a piezas importantes; ¿refuerzos?

Respecto a las salidas de futbolistas importantes como Juan Iglesias, Diego Rico, Domingos Duarte, Mauro Arambarri y Luis Milla, reconoció que perder jugadores de ese nivel "nunca es sencillo", aunque agradeció su compromiso durante su etapa en el club y mostró su confianza en que los nuevos fichajes puedan cubrir esas bajas con esfuerzo y adaptación.

"Milla es un chico con mucha experiencia y que nos dio un rendimiento fabuloso. Creció mucho las últimas temporadas. Está muy agradecido, no sólo al club, a todos nosotros, a los técnicos, que le hemos ayudado mucho en momentos de dificultad. Buscaba una salida a un club como el que ha ido. El club en esos momentos entendía también que era una decisión para ambas partes", manifestó.

Sobre Arambarri, explicó que su marcha a River Plate respondió principalmente a una decisión personal del centrocampista uruguayo, que deseaba regresar a un destino más cercano a su país tras más de una década en Europa, y admitió que será una ausencia "muy importante".

En cuanto a los refuerzos, señaló que mantiene un contacto permanente con el director deportivo, Toni Muñoz, para confeccionar "la plantilla más competitiva posible" dentro de las limitaciones económicas del club.

Asimismo, también evitó fijar metas a largo plazo pese a la clasificación del Getafe para la Conference League y recalcó que el objetivo inmediato pasa por superar la eliminatoria europea de agosto y preparar al equipo para competir "al máximo nivel" en todas las competiciones.

Preguntado por el regreso de Ramón Terrats, destacó la implicación del centrocampista durante su anterior etapa en el club y confió en que vuelva a ofrecer un alto rendimiento, mientras que elogió el trabajo de la dirección deportiva para cerrar su incorporación.

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También confirmó que cuenta con Christantus Uche (cedido el pasado curso en el Crystal Palace) para la próxima temporada y definió al recién llegado Jean Ives Valou como un futbolista joven, con potencial y margen de crecimiento. "En cuanto a Uche, no me gusta personalizar porque muchas veces se personaliza y detrás hay sentimientos y hay familia y es un jugador muy importante, como el resto de compañeros. En estos momentos es jugador del Getafe. Con la misma ilusión que sus compañeros, seguro que se va a incorporar con toda la ilusión del mundo y en este momento es jugador del Getafe y contamos con él obviamente".