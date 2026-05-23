El Getafe consigue la última plaza europea y jugará la Conference League

El Getafe dependía de sí mismo y sin titubear salió a ganar en el Coliseum para adueñarse de la última plaza a competiciones europeas en el cierra de temporada en LaLiga, lo que verá al equipo madrileño regresar al plano internacional por primera vez desde la temporada 2019-20.

Luis Milla desató la locura en el Coliseum a los 59 minutos de partido con un disparo desde fuera del área que terminó siendo desviado, inhabilitando las posibiliades de Sergio Herrera para atajar el balón y marcando el solitario gol en la victoria (1-0) ante el Osasuna.

El tanto de Milla selló el boleto a Europa por cuarta ocasión en su historia, hito suficientemente grande para valer que al final del partido la afición invadiera el campo del Coliseum.

La victoria del Getafe dejó sin posibilidades al Rayo Vallecano, Valencia e incluso el Espanyol; que entraron a esta última jornada aún con aspiraciones de robarle el boleto a la competición europea, si es que no lograba vencer en su partido.

El Celta de vuelta en la Europa League

El Celta de Vigo también supo jugar sus cartas. Con el boleto a Europa ya asegurado desde hace días, únicamente debía definir qué competencia sería y finalmente será la Europa League. Sin despeinarse lo consiguió y jugará este torneo en temporadas consecutivas por primera vez en 23 años -- desde que lo hizo en las campañas 2002-03 y 2003-04.

Ilaix Moriba (50') fue el autor del único tanto en Balaídos para superar 1-0 al Sevilla. Un cañonazo desde fuera del área, raso y esquinado que venció las manos de Vlachodimos para que cantaran en casa el último gol de la temporada.

El Rayo apuesta todo en la final de la Conference

El Rayo Vallecano no logró asegurar en la última jornada su lugar en las competencias europeas, pero tiene una última bala por tirar en sus intenciones de clasificarse.

De visita en Mendizorroza, los vallecanos vencieron 1-2 al Alavés, pero la victoria del Getafe los deja fuera de juego en la carambola de esta última jornada para definir a los representantes en Europa. Pese al tanto de Toni Martínez (13'), el Rayo logró darle la vuelta con tantos de Sergio Camello (72') y Randy Nteka (89').

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No es el final del sueño europeo. El próximo miércoles 27 de mayo jugará la final de la Conference ante el Crystal Palace y en caso de ganarla sellará su boleto a la fase de grupos de la Europa League.