GETAFE CF
El Getafe traspasa al internacional paraguayo Omar Alderete al Sunderland
Alderete podría debutar el próximo sábado en el inicio de la Premier League
EFE
El Getafe ha hecho oficial este martes el traspaso del internacional paraguayo Omar Alderete al Sunderland, recién ascendido a la Premier, en una operación cercana a los 12 millones de euros.
El defensa, de 28 años, llegó al club azulón en 2022 procedente del Hertha de Berlín, tras una cesión inicial, y desde entonces se consolidó como una pieza clave en el esquema de José Bordalás, disputando 35 partidos como titular en la última temporada y acumulando un total de 99 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe.
Alderete viajó este lunes a Inglaterra para formalizar su contrato con el Sunderland, que se prolongará hasta 2029, y se convierte en la undécima incorporación del equipo este verano, en una lista que incluye entre otros al delantero español Marc Guiu, al excentrocampista del Arsenal Granit Xhaka y al exjugador del Atlético de Madrid Reinildo.
Alderete podría debutar el próximo sábado en el inicio de la Premier League, cuando su nuevo equipo reciba en casa al West Ham United.
