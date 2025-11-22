El Getafe se teme lo peor con Uche: 20 millones en juego

El Getafe tiene un serio problema con Christantus Uche (Nigeria, 2003). Su colosal irrupción llamó la atención de un Crystal Palace que puso ni más ni menos que 20 'kilos' sobre la mesa para llevarse al delantero que, en verano 2023, fichó por el Ceuta - por aquel entonces en Primera Federación - procedente del Moralo CP de Tercera RFEF a cambio de 800 euros. En los despachos de el Coliseum no hubo más remedido que tomar una decisión dolorosa y hacer caja con el nigeriano para poder inscribir a los fichajes estivales - Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz, Kiko Femenía o Alex Sancrís -.

La venta de Omar Alderete "por tres perras gordas" (10 millones) al Sunderland no fue suficiente y, por tanto, Getafe y Crystal Palace llegaron a un acuerdo para la cesión con compra obligatoria – que ronda los 20 millones - de Uche y a Bordalás no le quedó otra que despedirse de uno de sus 'soldados'.

Ostracismo en el sur Londres

No viviría, sin embargo, un idílico inicio en el sur de Londres. Apenas suma 67 minutos con la elástica de los 'eagles' - repartidos en siete partidos - y ninguno desde el once inicial. No entra en los planes de un Oliver Glasner que, de hecho, le 'descendió' al Sub-21 del Crystal Palace para disputar un partido a finales de octubre ante el Stevenage y coger sensaciones y ritmo competitivo.

La aventura de Uche en el Crystal Palace no prospera / @CPFC

Una situación que contrasta con la confianza de la que gozaba bajo el amparo de un José Bordalás que, seguramente, echa muchísimo de menos su entrega, fortaleza y olfato goleador en 'su' Getafe. Si el guion no cambia, las arcas azulonas sufrirán las consecuencias. Es decir que, si Uche no juega esos 10 partidos como titular tal y como está estipulado en su contrato, el club presidido por Ángel Torres no percibirá los 20 millones que vendrían de lujo para cuadrar cuentas.

Las cuentas azulonas, en jaque

Según informó 'Sky Sports', no existe cláusula de rescisión alguna y el traspaso sería permanente en cuanto Uche dispute diez encuentros como titular. Asimismo, cualquier finalización anticipada de la vinculación del nigeriano con el Crystal Palace, requeriría una negociación con el Getafe. El rotativo británico desveló que Uche estaría percibiendo 45.000 libras semanales (unos 51.041 euros) como parte del acuerdo. Y habría abonado tres millones de libras (3,4 millones de euros) al club madrileño, que no querría devolver.

GETAFE (MADRID), 18/01/2025.- El centrocampista nigeriano del Getafe, Chrisantus Uche (i), protege el balón ante el defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Getafe y FC Barcelona en el Coliseum de Getafe. EFE / Kiko Huesca. / Kiko Huesca. EFE

Tanto el Crystal Palace como el propio Uche estarían dispuestos a evaluar su situación en el mes de enero y, si las conversaciones no llegasen a buen puerto, podría entonces regresar a Madrid. Un movimiento agridulce para una entidad azulona que dejaría de ingresar 20 millones pero recuperaría a uno de los pilares de la plantilla de Bordalás.