El Getafe, a punto de ser adquirido por un grupo inversor catarí

Novedades importantes en el fútbol español. JTA International Investment Holding, una empresa de inversión global con sede en Qatar, mantiene conversaciones avanzadas con el presidente del Getafe, Ángel Torres, para adquirir el club madrileño. Según avanza el diario Marca, el acuerdo se encuentra en su recta final tras varios meses de diálogos entre ambas partes.

De acuerdo con esta información, la llegada de la empresa presidida por el Dr. Amir Ali Salemi supondría una importante inyección económica. Este acuerdo próximo incluye el 'naming' del nuevo estadio, que estará terminado dentro de dos años aproximadamente, y también el patrocinio principal de la camiseta azulona. Además, esta alianza contará con la continuidad de Ángel Torres como presidente del club por decisión expresa de la dirección de JTA.

Y es que Amir Ali Salemi, CEO de JTA International, destaca a Ángel Torres como “un líder de gran valor” y subraya que su continuidad al frente del club “es fundamental para preservar su identidad y el vínculo con su leal afición”. En ese sentido, el máximo dirigente de la empresa catarí considera este acuerdo como “una forma de contribuir al crecimiento y la estabilidad del fútbol español, al tiempo que se refuerzan los lazos entre el deporte, los negocios y la comunidad”.

La compra del Getafe se lleva a cabo en el marco de un plan de expansión estratégica de JTA, empresa que ha pasado de un entorno regional a convertirse en un inversor global activo en más de 50 países. En ese sentido, la compañía con sede en Qatar opera en diferentes sectores como la energía, las infraestructuras civiles, la innovación, el turismo, el transporte, la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria.

Hace poco, JTA International Investment Holding selló una alianza valorada en 2.000 millones de euros con el grupo vietnamita Vingroup, en la que también intervienen VinFast y VinPearl. Además, la compañía ha firmado un compromiso para impulsar la construcción del mayor complejo deportivo del este de Asia, un proyecto insignia estimado en 4.500 millones de euros y ubicado en Vietnam.