El Getafe, golpeado por las inscripciones: "He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras"

Acometer las inscripciones y ajustarse al límite salarial que marca LaLiga está siendo un verdadero quebradero de cabeza para algunos equipos del fútbol profesional español, tanto en primera como en segunda división. Uno de ellos es el Getafe CF, que se ha quejado de las estrictas políticas de la patronal mediante su portavoz y presidente, Ángel Torres.

"Somos el hazmerreír de Europa", decía Torres a Radio Marca, erigiéndose como uno de los clubes con más problemas en este sentido, junto con Levante o Sevilla.

“En un momento crítico donde 8 o 10 equipos se encuentran que tienen 8, 10 o 12 inscritos y sin posibilidad de venta hemos tenido que regalar casi a uno de los mejores centrales de LaLiga a un equipo que acaba de subir a la Premier League por tres perras gordas para poder el domingo tener a 16 o 17 inscritos. Decimos que es la mejor Liga del mundo, pero cuando llamas solo te dicen vende y vende, pero qué vendo”, comentaba enfadado el presidente del Getafe, refiriéndose a la venta de Omar Alderete al Sunderland de la Premier League por unos 10 millones de euros.

Además, en la misma entrevista, Ángel Torres reveló que tendría que, seguramente, vender a otro futbolista importante para poder llegar a las demandas de LaLiga: "No nos queda más remedio porque a mi ya no me dejan avalar más. Al final se acaban inscribiendo a todos o la mayoría de jugadores, pero el daño ya está hecho". El futbolista en cuestión, según informa 'Cope', sería Christantus Uche, un centrocampista con gran portento físico que podría interesar en ligas que no se están encontrando con este escenario.

De confirmarse esta noticia, la venta de Uche representaría la séptima salida en la plantilla solo en esta ventana de fichajes de verano.

Primer obstáculo del 'EuroCelta'

Casi tres meses después de asaltar el Coliseum para certificar su regreso a una competición europea, el Celta se reencuentra este domingo con el Getafe, el primer obstáculo del ilusionante proyecto que liderará, por segunda temporada consecutiva, Claudio Giráldez.

"No es el mejor escenario, pero yo, como entrenador, estoy centrado únicamente en el partido contra el Celta, que es el primer partido, en que los jugadores que vamos a tener den el máximo rendimiento y podamos hacer un buen partido, podamos competir contra un gran equipo como es el Celta, un equipo que este año va a jugar competición europea, que se ha reforzado mucho y bien, y va a ser un rival tremendamente complicado", dijo Bordalás antes del partido ante los celestes.

"Tenemos algunas bajas por lesión y no sabemos si vamos a poder contar con ellos finalmente. Llevan unas semanas fuera del equipo, están haciendo un buen trabajo los recuperadores, el cuerpo médico, y vamos a ver si finalmente podemos contar con ellos. Hasta última hora no sabremos finalmente con los jugadores que vamos a disponer", añadía el técnico , que no oculta las dificultades para configurar la defensa en el primer partido de la competición.

"Se han juntado diferentes cosas en este comienzo del campeonato, como las lesiones, las bajas por sanción de la temporada pasada, como es el caso de Domingos Duarte y de Sancris, y jugadores que están lesionados", añadió.