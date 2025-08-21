Suscripción

El Getafe sólo ganó en cinco de sus veintidós visitas oficiales al Sevilla

Los dos primeros triunfos del Getafe en el campo del Sevilla fueron en el mismo año, 2009

Getafe - Sevilla

Getafe - Sevilla / EFE

Sevilla

El Sevilla, que este lunes cierra ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán la segunda jornada de LaLiga EA Sports, sólo ha perdido en cinco de las veintidós visitas oficiales que le ha girado el equipo azulón (23 % del total), frente al que los sevillistas ha cosechado catorce victorias (63 %) y tres empates (14 %) como local.

Los dos primeros triunfos del Getafe en el campo del Sevilla fueron en el mismo año, 2009, por la mínima en abril gracias a un gol de Gavilán y por 1-2 en la temporada siguiente, en diciembre, cuando se adelantó en la primera parte con un doblete de Roberto Soldado que los anfitriones sólo redujeron mediante Negredo.

En la Liga 2010/11, los madrileños se impusieron por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán en un encuentro en el que Kanouté adelantó a los sevillistas, pero remontaron Manu del Moral, Miku y Pedro Ríos; y su siguiente victoria en la serie fue en la campaña 2018/19 gracias a un doblete de Ángel.

El quinto triunfo del Getafe en el estadio del barrrio de Nervión llegó hace dos temporadas, un 0-3 con goles de Mayoral, Mata y Greenwood), pero el precedente más cercano, que data del 14 de septiembre de 2024, es una victoria por la mínima del Sevilla merced a un tanto de Jesús Navas.

