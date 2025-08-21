GETAFE
El Getafe sólo ganó en cinco de sus veintidós visitas oficiales al Sevilla
Los dos primeros triunfos del Getafe en el campo del Sevilla fueron en el mismo año, 2009
EFE
El Sevilla, que este lunes cierra ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán la segunda jornada de LaLiga EA Sports, sólo ha perdido en cinco de las veintidós visitas oficiales que le ha girado el equipo azulón (23 % del total), frente al que los sevillistas ha cosechado catorce victorias (63 %) y tres empates (14 %) como local.
Los dos primeros triunfos del Getafe en el campo del Sevilla fueron en el mismo año, 2009, por la mínima en abril gracias a un gol de Gavilán y por 1-2 en la temporada siguiente, en diciembre, cuando se adelantó en la primera parte con un doblete de Roberto Soldado que los anfitriones sólo redujeron mediante Negredo.
En la Liga 2010/11, los madrileños se impusieron por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán en un encuentro en el que Kanouté adelantó a los sevillistas, pero remontaron Manu del Moral, Miku y Pedro Ríos; y su siguiente victoria en la serie fue en la campaña 2018/19 gracias a un doblete de Ángel.
El quinto triunfo del Getafe en el estadio del barrrio de Nervión llegó hace dos temporadas, un 0-3 con goles de Mayoral, Mata y Greenwood), pero el precedente más cercano, que data del 14 de septiembre de 2024, es una victoria por la mínima del Sevilla merced a un tanto de Jesús Navas.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou