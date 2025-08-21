El Getafe sólo ganó en cinco de sus veintidós visitas oficiales al Sevilla

El Sevilla, que este lunes cierra ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán la segunda jornada de LaLiga EA Sports, sólo ha perdido en cinco de las veintidós visitas oficiales que le ha girado el equipo azulón (23 % del total), frente al que los sevillistas ha cosechado catorce victorias (63 %) y tres empates (14 %) como local.

Los dos primeros triunfos del Getafe en el campo del Sevilla fueron en el mismo año, 2009, por la mínima en abril gracias a un gol de Gavilán y por 1-2 en la temporada siguiente, en diciembre, cuando se adelantó en la primera parte con un doblete de Roberto Soldado que los anfitriones sólo redujeron mediante Negredo.

En la Liga 2010/11, los madrileños se impusieron por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán en un encuentro en el que Kanouté adelantó a los sevillistas, pero remontaron Manu del Moral, Miku y Pedro Ríos; y su siguiente victoria en la serie fue en la campaña 2018/19 gracias a un doblete de Ángel.

El quinto triunfo del Getafe en el estadio del barrrio de Nervión llegó hace dos temporadas, un 0-3 con goles de Mayoral, Mata y Greenwood), pero el precedente más cercano, que data del 14 de septiembre de 2024, es una victoria por la mínima del Sevilla merced a un tanto de Jesús Navas.