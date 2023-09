El Getafe ha disputado 86 minutos de añadido en 5 jornadas

Bordalás afirma que: "Llevamos cinco jornadas pero nosotros hemos jugado seis" El técnico del Getafe ha 'disparado' a los arbitrajes que está recibiendo

El técnico del Getafe, José Bordalás se ha defendido de las críticas del juego de su equipo y ha ironizado sobre los datos que reflejan que su equipo es el quinto que más faltas hace y el primero en tarjetas amarillas. El Getafe ha cometido hasta el momento, en cinco jornadas, 84 faltas. El conjunto madrileño, está superado por Cádiz (98), Real Sociedad (92), Rayo Vallecano (90) y Mallorca (88), mientras que las tarjetas amarillas recibidas son 24, seguido por Cádiz y Rayo Vallecano con 15.

"Siempre se hablan de esos datos cuando el Getafe somos el quinto en hacer faltas y el primero en tarjetas amarillas. La misma falta no se nos sanciona de la misma manera. No voy a entrar en polémicas. Hay que poner el foco en el trabajo y lo que hace el equipo bien. Para ganar no es suficiente con hacer faltas. La Real Sociedad, nuestro próximo rival, hace muchas faltas pero también hace muchas cosas bien y no he escuchado que se les haya acusado de eso. Ni a ellos ni a otros. A nosotros sí. Lo dejamos ahí", explicó Bordalás en rueda de prensa.

La realidad, es que en cinco jornadas ha disputado 86 minutos de añadido, una auténtica locura que no entiende Bordalás: "Llevamos cinco jornadas y el Getafe ha jugado seis porque nos han descontado 86 minutos, eso cuanto menos es extremo. Tendremos que alargar los entrenamientos para que los jugadores se acostumbren porque no es muy normal", afirmó el entrenador madrileño.

En la primera jornada de La Liga EA Sports, el FC Barcelona visitó al Getafe, lo que provocó las críticas del entrenador del conjunto barcelonista, Xavi Hernández a las contínuas pérdidas de tiempo que acarreó el conjunto de Bordalás. El de Terrassa, afirmó: "Normal que la gente no quiera ver fútbol. Esto no ha sido un partido, el producto de hoy es una vergüenza".

El entrenador 'azulón' se deshizo en elogios hacia la Real Sociedad: "Tenemos que hacer un gran partido para conseguir un buen resultado. Son un equipo vertical, con grandes individualidades, a nivel defensivo trabajan muy bien, son intensos, ganadores en disputas y no tienen inconveniente en hacer una falta táctica para abortar las transiciones del equipo rival".

El Getafe tiene como principal objetivo la salvación en La Liga EA Sports y no quiere salirse de este objetivo: "Tenemos que tener los pies en el suelo. Me contaba antes un jugador que en el Villarreal, cuando consiguen los puntos de la salvación, llega Fernando Roig, abre una botella de champagne y celebran el primer objetivo, el de continuar en Primera. Me parece una acción tremendamente interesante. Ese tiene que ser nuestro objetivo, sin olvidar que el Getafe en las últimas tres temporadas se salvó en la última y penúltima jornada, por eso tenemos que ser cautos en los comentarios de Europa porque luego viene una decepción. Soy un entrenador muy ambicioso pero la realidad de la competición nos irá marcando el objetivo, queda muchísimo".