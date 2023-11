Gabi asciende como entrenador al filial del Getafe

El exrojiblanco toma las riendas del filial tras dirigir al Juvenil B en Liga nacional Sucede en el banquillo a Emilio Ferreras, destituido tras los malos resultados

Gabriel Fernández, 'Gabi', exjugador del Atlético de Madrid, se convirtió este miércoles en nuevo entrenador del Getafe B, ascendiendo del Juvenil B, según informó en su web oficial el club azulón.

Gabi, de 40 años, sustituye en el banquillo del filial del Getafe a Emilio Ferreras, destituido hace dos días como consecuencia de los malos resultados del equipo con un balance de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en once jornadas, estando decimoquinto clasificado del grupo 5 de Segunda RFEF.

El exfutbolista madrileño deja el Juvenil B del Getafe como segundo clasificado del grupo 12 de Liga Nacional, solo por detrás del Real Madrid, disputadas diez jornadas.

"Creo que la decisión viene tomada por los resultados, elequipo con un gran potencial no ha estado consiguiendo los resultados que el club creía que eran oportunos para esta categoría y este gran club y su decisión fue la destitución de Emilio", explicó Gabi en declaraciones difundidas por el club. "Por mi parte, llego con mucha ilusión, con ganas de trabajar y potenciar a algunos jugadores que los conozco desde hace tiempo. Para mi es un privilegio estar en el club que me dio la oportunidad como jugador, lo encauzo así, tengo ese plus de haber pasado por las etapas que están pasando este equipo", afirmó.

Además, añadió que "creo que somos el cuerpo técnico que les puede ayudar a crecer y que muchos de ellos puedan ayudar al primer equipo a evolucionar".