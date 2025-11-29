¿Por qué expulsó Hernández Hernández al exárbitro Mejuto González en el Getafe-Elche?

Hay varios exárbitros que han acabado trabajando en el fútbol profesional. La mayoría, acaban ejerciendo como delegados de equipo, la figura de los clubes que más relación tiene con los colegiados en los días de partido.

En 2019 eran once los antiguos colegiados (tres de Primera y ocho de Segunda) que estaban vinculados a los clubes del fútbol profesional. Tal y como establece el Código Disciplinario de la RFEF, entre las funciones del delegado de campo está ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes y durante del encuentro.

El ejemplo más sonado es el de Carlos Megía Dávila, delegado del Real Madrid desde la temporada 2017/18, ejerció como colegiado de Primera División durante 14 años e incluso figuraba aún como colegiado de la máxima categoría del fútbol español cuando aceptó un cargo en el club de Florentino Pérez a sus 43 años, en la temporada 2009/10, como asesor del club ante los árbitros.

Otro caso es el de Enrique Mejuto González, al que el Getafe fichó en 2019 como delegado, sobre todo para que le acompañara en su aventura en la Europa League. El asturiano era un perfil muy interesante para el equipo madrileño, debido a su carrera nacional e internacional, y es que ostenta el quinto puesto en el ranking de colegiado con más partidos en Primera, además de haber ganado hasta en tres ocasiones el Trofeo Guruceta.

Este viernes, Mejuto, delegado del Getafe, fue expulsado por el árbitro Alejandro Hernández Hernández en el minuto 90 del Getafe - Elche, de la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Según el acta, "en el minuto 90, el delegado Mejuto González, Manuel Enrique, fue expulsado por lo siguiente: como responsable del grupo de recogepelotas, se le atribuye la conducta de estos durante la segunda mitad, en la que provocaron varios retrasos en la reanudación del juego”.

El partido lo acabó ganando el equipo local (1-0) gracias al gol de Arambarri en el minuto 55. La segunda parte, los recogepelotas del Getafe trataron de perder tiempo con las entregas de los balones, y el responsable, un exárbitro con 262 partidos en 15 años en Primera División, acabó pagando con tarjeta roja.

OTROS ÁRBITROS QUE HAN TRABAJADO EN EQUIPOS DE LALIGA

Paco Santamaría, delegado del Real Valladolid, dirigió 52 partidos en la máxima categoría del fútbol español en cuatro temporadas.

Antes que estos equipos, el Villarreal contrató a Juan Ansuategui Roca (Castellón, 1956), quien después de 14 años como profesional del arbitraje, 11 de ellos con categoría internacional, se incorporó al Villarreal en la temporada 2002/2003.

El camino para todos ellos lo abrió Daniel Zariquiegui, árbitro internacional, directivo y delegado de Osasuna durante 23 años. "Disfruté de él como árbitro. Luego como directivo y delegado del equipo en mi época de entrenador. Sabía convivir con los jugadores, les llevaba el aire fenomenal, animaba los viajes. Era el delegado perfecto", dijo de él Pedro Mari Zabalza, exjugador y extécnico del equipo 'rojillo'. El trencilla navarro debutó en la máxima categoría con 25 años y fue el más joven en su época en hacerlo en Primera.