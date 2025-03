"Esto es fútbol, Bordalás"

Leganés y Getafe protagonizaron un 'derbi histórico' que no dejó indiferente a nadie. El duelo entre los dos equipos del sur de Madrid estuvo muy cerca de convertirse en el primer partido de la historia de LaLiga en finalizar sin ningún tiro a puerta. Pero apareció Diego García en el 92' para decir que no. Que no se iba a batir ese récord. El delantero pepinero, con una espectacular chilena, dio la victoria a los suyos y provocó la 'rajada' de Bordalás que muy pocos entienden.

Si algo tuvo el derbi fue intensidad. La tensión se notaba en el ambiente, ambos equipos peleaban al máximo cada balón y el juego táctico se impuso al fútbol ofensivo. Eso sí, para nada fue un partido duro, pues el colegiado tan solo mostró una amarilla para cada equipo: Javi Hernández (71') y Arambarri (86'). Pero Bordalás no estuvo nada de acuerdo con la actuación arbitral, sobre todo en la primera mitad.

"Hemos recibido muchas faltas"

"El guion era el que todos esperábamos, dos equipos compitiendo a gran nivel. He echado de menos que se amonestara a algún jugador del Leganés porque han hecho un montón de faltas", analizó el técnico azulón, que aseguró que "como los del Leganés veían que no se sacaban tarjetas, han parado el juego y han cortado a base de faltas nuestra propuesta a nivel ofensivo". También valoró el planteamiento de los locales: "Desde el principio parecía que querían el empate, han salido con tres centrales, acumulando mucha gente atrás''.

Fueron estas tres afirmaciones las que provocaron múltiples reacciones en redes sociales. El Getafe es considerado un equipo defensivo. Seguramente por su escaso presupuesto para luchar por la salvación. De ahí el mérito de Bordalás. Pero los rivales que sufren el fútbol del Getafe se quejan constantemente de las faltas y del poco tiempo de juego efectivo que se disputa en sus partidos, algo que el pasado domingo le tocó sufrir al preparador azulón en Butarque.

"Fútbol, papá", "Si lo hacen otros equipos ya no mola tanto", "Tu propia medicina", "Esto es fútbol, Bordalás; ¿no era así?". Son algunos de los comentarios que los usuarios de la red social 'X' dedicaron a José Bordalás por sus palabras, quizás con un tono irónico, en los micrófonos de Movistar+.