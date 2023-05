Enes Ünal confirma que tiene roto el cruzado

El delantero del Getafe publicó el parte médico en su Instagram "No tengo ninguna duda que nos salvaremos", apuntó animando al equipo

Noticias muy malas llegan desde el hospital para el Getafe. Enes Ünal, ficha clave del equipo de Bordalás para intentar firmar la salvación en LaLiga, estará de baja por varios meses tras confirmarse la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha. Así lo comunicó el propio jugador a través de su Instagram.

"Hola a todos, tengo malas noticias para ustedes. Tengo mi cruzado roto. La vida se mueve de maneras misteriosas. Mientras luchábamos por un gran objetivo y sentía que estaba dando grandes pasos en mi carrera, no puedo mentir. Ha sido un gran golpe para mí", comenzó Unal en su publicación.

"Me quedan 2 cosas por hacer ahora. Apoyar a mis compañeros hasta el final, no tengo ninguna duda de que nos salvaremos. La segunda será prepararme para la operación y seguir adelante día a día. Siento muy positivo y me siento que este es otro desafío en mi camino", apuntó Ünal, autor de 14 goles que tienen al Getafe 16º con 38 puntos.

"Lamentar no es opción para mi y voy a seguir siendo positivo disfrutando de mi vida y esta parte de mi profesion. Gracias a todos por mensajes y saludos", finalizó el ariete turco, que deja a Bordalás con Borja Mayoral, Latasa, Munir y Mata como delanteros.