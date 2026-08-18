Duro comunicado del colectivo arbitral contra Bordalás: "Condenamos su sobreactuación para culpabilizar al estamento arbitral del resultado de su equipo"

La temporada no empezó bien para el Getafe de José Bordalás. El equipo azulón se llevó un 3-0 de su visita a Mendizorroza después de toparse con un Alavés combativo y liderado por un inédito Mariano Díaz desde hace muchísitmo tiempo. El de Premià de Mar dejó boquiabierto incluso a su entrenador, Quique Sánchez Flores, quien aseguró que, de rendir a este nivel de manera continuada, su equipo no podría contar con futbolistas como él.

Además de empezar el curso con mal pie, Bordalás ya protagonizó las primeras críticas a un arbitraje que dejó a su equipo con diez tras la expulsión de Kiko Femenía por una dura entrada. “Puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también. No podemos hacer nada”, denunció el entrenador tras el choque.

Mariano Diaz marcó cuatro años después / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Unas palabras que no han pasado inadvertidas en el colectivo arbitral y que han tenido respuesta por medio de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF). “Ante la reacción de Bordalás, quien tras la disputa del primer partido de la competición ha vertido diversas faltas de respeto hacia el colegiado Manuel Orellana Cid y ha acusado de falta de equidad al colectivo, la AESAF reitera el llamamiento realizado en días anteriores al respeto con el arbitraje, así como a la construcción conjunta, entre todos los actores participantes, de una competición sana y respetable”, expresó el sindicato en un comunicado.

Desde la AESAF “lamentan y condenan los términos y la sobreactuación del técnico del club madrileño en su intento de culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo”. Además, el técnico alicantino llamó “cagón” al árbitro desde la banda durante el encuentro, por lo que recibió la tarjeta amarilla.

José Bordalás tras la derrota con el Deportivo Alavés: "El partido estaba muy igualado y se ha condicionado con la expulsión" / Archivo

“Del mismo modo, reiteran su compromiso con un criterio de actuación objetivo y equitativo que consiste en enjuiciar de igual manera las iguales situaciones que puedan producirse en el campo, asumiendo la difícil tarea de ejercer la labor arbitral en un contexto en el que no todos los participantes en la competición se comportan de manera idéntica en lo referente al juego y al reglamento”, prosiguió el comunicado.

Finalmente, el sindicato recordó “la importancia del respeto al colectivo arbitral”, porque esto fortalece “la imagen, el desarrollo y la unidad del fútbol español” y favorece “un clima de mayor empatía, entendimiento y colaboración entre todos los participantes”.

De este modo, la primera polémica del curso ha llegado en la primera jornada para un José Bordalás que sabe que esto no ha hecho nada más que empezar.

Con un estilo un tanto cuestionado pero maximizando sus recursos al nivel de muy pocos técnicos en el planeta, logró cerrar el curso 2025-26 haciendo historia. Empezó la temporada con 12 jugadores inscritos y terminó la Liga en la séptima posición, con 51 puntos, devolviendo al club a Europa, con la clasificación para la previa de la Conference League.