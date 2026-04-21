Diego Rico, jugador del Getafe: "¿A Rüdiger le tengo que pedir perdón por dejarme con vida?"

La polémica entre Antonio Rüdiger y Diego Rico sigue muy viva. Todo se remonta al duelo liguero entre Real Madrid y Getafe del pasado 2 de marzo en el Santiago Bernabéu, un partido que terminó con victoria azulona por 0-1 y que estuvo marcado por una acción muy polémica. El central alemán impactó con la rodilla en la cara de Rico cuando este ya estaba en el suelo. El colegiado no señaló falta ni mostró tarjeta, pese a las protestas del Getafe y a la dureza de unas imágenes que generaron un intenso debate arbitral.

El encuentro, además, dejó malas sensaciones en el conjunto blanco, incapaz de superar al sólido bloque de Bordalás, que se adelantó con un gol de Satriano y resistió gracias a las intervenciones de David Soria. El Bernabéu, frustrado, acabó despidiendo a su equipo con pitos tras una derrota inesperada que agravó las dudas del Real Madrid en Liga.

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 0 - 1 Getafe CF de la jornada 26 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Nada más finalizar el choque, Diego Rico ya mostró su indignación por la acción. El lateral del Getafe fue contundente y llegó a asegurar que el impacto pudo haber tenido consecuencias mucho más graves: advirtió que “si me pilla mal me podía haber dejado ahí en el césped”, además de denunciar que la jugada merecía una sanción ejemplar.

Por su parte, Antonio Rüdiger respondió días después rebajando la polémica y negando cualquier intencionalidad. El defensa alemán reconoció la dureza de las imágenes, pero insistió en que no quiso hacer daño: “He visto la repetición y es terrible, pero no le maté”, afirmó, añadiendo que si hubiera actuado con mala intención “no se habría levantado”. También acusó a su rival de exagerar lo sucedido y defendió su estilo de juego: “Me gusta ser duro, pero tengo límites que no traspaso”.

Antonio Rüdiger protesta una acción al árbitro / JUANJO MARTÍN / EFE

Lejos de apagarse, la polémica ha vuelto a encenderse con unas nuevas declaraciones de Diego Rico en un avance de su entrevista en 'La Otra Grada Podcast'. El futbolista azulón no solo mantiene su versión, sino que endurece aún más su discurso contra el central madridista: “¿Todavía le tengo que pedir perdón por dejarme con vida? Rüdiger es un jugador muy agresivo, pero en ese momento traspasó los límites. No le puedo perdonar”.

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Unas palabras que vuelven a situar en el foco a Rüdiger, señalado en más de una ocasión por su intensidad o incluso agresividad sobre el terreno de juego. La acción, lejos de quedar en una simple jugada polémica, se ha convertido en un conflicto abierto entre ambos futbolistas que sigue sumando capítulos semanas después.