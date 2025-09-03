El curioso detalle que las redes destacan de la despedida de Uche del Getafe

Las despedidas nunca son fáciles. Nunca se encuentra el momento... o las palabras. Y si no, que se lo digan a Christantus Uche (o a su agencia de representación y comunicación). El ya exjugador del Getafe, fichado por el Crystal Palace en el último día del mercado de fichajes, le dedicó unas emotivas palabras al club azulón en inglés con un comunicado publicado en sus redes sociales. El único problema, es que es el mismo texto que Fábio Silva había utilizado, hace apenas cuatro días, para despedirse del Wolverhampton Wanderers para emprender rumbo al Borussia Dortmund.

De hecho, los textos de Uche y Fábio Silva solo cambian los nombres de los equipos y sus cuentas de Instagram (Wolves y Getafe) y los emoticonos: Silva usa un lobo, el logo de los Wolves; mientras que Uche usó dos corazones y una cara triste.

Este es el comunicado de ambos traducido al español:

"Cuando llegué por primera vez a Wolves/Getafe, vine lleno de ambición, sueños y el deseo de tener un impacto real. Sé que no estuve cerca de cumplir las expectativas. Pero el fútbol y la vida son más que solo números o momentos en el campo. Durante mi tiempo aquí, he crecido, he aprendido y, sobre todo, he descubierto el verdadero significado de la familia. Eso es lo que el Wolves/Getafe me dio. Desde el primer día, la gente dentro de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo. Crearon las condiciones para que yo tuviera éxito, para sentirme seguro, para sentirme en casa y por eso, siempre estaré agradecido.

A todos los entrenadores que me guiaron, los compañeros que estuvieron a mi lado y cada miembro del staff que trabajó incansablemente entre bastidores: gracias. Su amabilidad, su profesionalismo y su fe en mí nunca serán olvidados. He construido amistades aquí que llevaré conmigo el resto de mi vida. La vida me ha enseñado a nunca rendirme, a luchar el doble de duro cuando las cosas no salen como se planean. Siempre traté de ser fiel a eso, de seguir persiguiendo mi felicidad y bienestar, incluso cuando el camino se puso difícil. Me voy con un sentimiento agridulce, pero también con orgullo, sabiendo que di todo de mí y nunca dejé de intentarlo.

Ahora es tiempo de un nuevo capítulo, pero no olvidaré dónde he estado. Siempre seré otro seguidor de este club.

Gracias Wolves/Getafe. Desde el fondo de mi corazón".