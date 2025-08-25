Christantus Uche, la joya del Getafe, con pie y medio fuera: se acerca a la Premier

El Coliseum tiembla. Christantus Uche, la sensación nigeriana que conquistó LaLiga la pasada temporada, podría estar viviendo sus últimos días como azulón. El mediocampista, de solo 22 años, que ha pasado en tiempo récord de promesa a realidad, ya se ha convertido en el objeto de deseo de media Europa y el Getafe necesita vender. En este escenario, la poderosa Premier League entra en escena.

La situación del club madrileó es límite, ya que no puede inscribir a seis fichajes por culpa del Fair Play financiero. Ángel Torres lo sabe: sin una venta importante, no hay solución. Y en la plantilla, parece que actualmente no hay nadie mejor para sacar tajada que Uche.

“No me gustaría que fuese ni Uche ni ninguno, pero tenemos que aceptar las ofertas que tenemos, que son varias", decía recientemente Torres a DAZN, dejando entrever que, aunque el deseo es retener al jugador, la necesidad económica obliga a considerar su salida. “En los próximos días tendremos que vender o sacar a alguno para poder inscribir a todos".

El jugador costó apenas medio millón al Ceuta y vale hoy entre 15 y 20 millones, con una cláusula de 25 'kilos' a la que quiere agarrarse el 'Geta'. Una operación que aliviaría las arcas, pero que dejaría al equipo sin su motor en el medio.

“Es un jugador importantísimo… No tenerlo nos privaría de cosas que nos da… sería una pérdida importante. Ahora mismo es jugador del Getafe y estamos muy contentos de que siga con nosotros", decía el entrenador José Bordalás sobre la situación.

Y es que, sobre el césped, Uche lo hace todo: roba, corre, llega al área y hasta marca. Sus cifras hablan: asistencias, goles y un despliegue físico que ha enamorado a Bordalás... y ahora también a Inglaterra. Wolves, Brentford, Leeds y hasta el Newcastle ya han preguntado por él. La Premier le promete un contrato millonario y un escaparate mundial. Antes, había sido el Como de Cesc Fàbregas el que también había preguntado por él, así como otros equipos de la Bundesliga o incluso la Real Sociedad, pero parece que Inglaterra se posiciona como la mejor opción para ambas partes.

Mientras tanto, la afición azulona se agarra a un clavo ardiendo: “¡Uche no se vende!”, gritan en redes. Pero la realidad es tozuda: el Getafe necesita su salida para cuadrar cuentas y competir esta temporada. El futuro del crack se decidirá en los próximos días, pero todo apunta a un desenlace inevitable: Christantus Uche volará lejos del Coliseum... rumbo a la Premier.