Cesc y la Champions convencen a Luis Milla

El futuro de Luis Milla ya empieza a aclararse. Según ha podido saber SPORT, el centrocampista del Getafe firmará por el Como, club que prepara una nueva e ilusionante etapa en la Serie A bajo la dirección de Cesc Fàbregas.

A sus 31 años, Milla afrontaba un verano decisivo con varias propuestas sobre la mesa. El Betis había mostrado interés en incorporarlo para reforzar su centro del campo, mientras que el Al Nassr le ofrecía un contrato económicamente muy superior. Sin embargo, la propuesta deportiva italiana, con el atractivo añadido de disputar la Champions League, habría terminado pesando más en su decisión.

Luis Milla celebrando su tanto frente a Osasuna / EFE

El Como considera que el madrileño encaja a la perfección en el modelo de juego de Cesc. El técnico catalán valora especialmente a los centrocampistas con criterio para jugar el balón, experiencia y buen sentido táctico, cualidades que Milla ha demostrado ampliamente en el Getafe de Bordalás, donde ha sido una pieza decisiva. Una posición, además, que el club lombardo necesitaba reforzar tras la salida de Sergi Roberto, que no renovará su contrato.

Aunque Milla tiene contrato hasta 2027, no contemplaba una renovación. El Getafe, consciente de la situación, asumía que este verano era el momento adecuado para cerrar una venta que dejara dinero en las arcas del club y le permitiera rehacerse acudiendo al mercado.

La salida de Milla supondrá un golpe importante para el conjunto azulón. En la temporada 2025-26 disputó los 37 partidos de Liga como titular, en los que marcó un gol y repartió diez asistencias. Pero, más allá de los números, su presencia en el centro del campo fue vital para firmar una campaña histórica que terminó con la clasificación europea.

El Como, por su parte, sigue construyendo un proyecto ambicioso en Italia, pero también inteligente. La llegada de Milla se perfila, sobre el papel, como una operación magnífica por el impacto que puede tener en el equipo, su bajo coste y la capacidad del club para analizar bien el mercado, cubrir necesidades concretas y aprovechar oportunidades.

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Estar a las órdenes de Cesc apetece a cualquier futbolista. Y Milla, después de consolidarse como uno de los referentes del Getafe, está preparado para dar un nuevo paso en su carrera en un proyecto que no deja de crecer.