El caso Uche pone contra las cuerdas al Getafe

El culebrón entre el Getafe CF y Christantus Uche vivirá su segundo capítulo. Y esta vez, el desenlace amenaza con convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto 'azulón'. El Crystal Palace comunicó que no ejecutará la opción de compra cercana a los 20 millones de euros por el atacante nigeriano, que salió cedido rumbo a la Premier League el último día del mercado veraniego. Su regreso al Coliseum, por tanto, es inminente. Y con él, vuelve a aparecer el gran enemigo del Getafe: el límite salarial.

El equipo dirigido por José Bordalás arrancó el curso con enormes dificultades económicas para poder reforzar la plantilla. Cada movimiento fue medido al milímetro. Cada incorporación dependía de varias salidas previas. Y en medio de ese delicado equilibrio financiero apareció la operación Uche, clave para desbloquear el mercado azulón.

Uche, en acción con el Crystal Palace / @CPFC

Aunque el futbolista salió únicamente en calidad de cedido, el Getafe computó ante LaLiga los cerca de 20 millones de euros correspondientes a la opción de compra pactada con el Crystal Palace. Ese ingreso proyectado permitió elevar temporalmente el límite de coste de plantilla hasta los 51,9 millones de euros y facilitó la inscripción de futbolistas como Davinci, Abqar, Sancris o Martín.

Uche no cumplió con las expectativas del Palace

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en enero. El delantero nigeriano no alcanzó el número de titularidades estipuladas en Inglaterra y LaLiga decidió retirar del balance ese ingreso variable al no considerarlo garantizado. El límite salarial del Getafe cayó entonces hasta los 34,8 millones, dejando un desfase cercano a los 17 millones y bloqueando prácticamente cualquier operación durante el mercado invernal.

Ahora, el problema vuelve a escena con todavía más fuerza. Uche regresará este verano a Madrid porque mantiene contrato en vigor hasta 2028, pero el Getafe no está en condiciones de asumir una ficha de este calibre. El 'Geta' necesita liberar masa salarial de manera inmediata y eso abre la puerta a dos vias de salida distintas. Por un lado, vender al propio Uche de forma urgente o, por otro lado, desprenderse de varias piezas importantes de la plantilla.

Sin licencia, no hay Europa

La situación no solo afecta a la planificación deportiva. También amenaza el futuro próximo de la entidad madrileña. Este curso 2025/26, el Getafe de Bordalás ha superado por completo las expectativas, encontrándose en una séptima posición a falta de una jornada que le podría dar acceso a competiciones europeas. Sin embargo, para que el Getafe pueda participar en Europa la próxima temporada, necesita obtener la licencia financiera de la UEFA y de la RFEF, y para ello debe demostrar estabilidad económica, ausencia de excesos sobre el límite de plantilla y cuentas saneadas.

Mientras la disputa judicial entre el club y LaLiga siga abierta, los millones de la operación Uche continúan sin reconocerse oficialmente en el balance 'azulón'. Y ahí reside el gran temor en el Coliseum: haber logrado el objetivo deportivo sobre el césped y quedarse fuera de Europa por una cuestión administrativa.

Sin duda, lo que parecía una solución financiera perfecta ha terminado convirtiéndose en una bomba de relojería. Y ahora, el regreso de Uche amenaza con hacer estallar definitivamente la delicada situación económica del Getafe.