Carles Pérez, Uche y Berrocal, muy "contentos" de poder jugar en el Getafe

Carles Pérez, Chrisantus Uche y Juan Berrocal, las nuevas incorporaciones del Getafe, afirmaron este jueves, estar "muy contentos" de poder en el club madrileño, durante la rueda de prensa de presentación de los tres jugadores. El extremo catalán de 26 años, Carles Pérez, que llega en calidad de cedido por parte del Celta de Vigo, señaló que ya "intentó" fichar por el Getafe en enero y que no se pone la "responsabilidad" de llevar el peso de los partidos, porque es una "cosa de equipo".

"No me lo he propuesto, no porque no pueda, sino porque esto va de equipo, se vio en San Mamés, no va de uno solo. Habrá momentos en los que Borja Mayoral meterá los goles y yo dé las asistencias. Pero esto va del equipo, sino esto no saldrá bien, y como ya se vio, el equipo va, está unido y seguro que conseguiremos grandes cosas", destacó.

Pérez también afirmó la "importancia" de tener la confianza del club y del míster y respondió a las palabras de su anterior entrenador en el Celta, Rafa Benítez, sobre la limpieza que se está haciendo en la plantilla gallega.

"Hablé muchas veces con el Getafe, me habían hablado muy bien del club, es muy importante tener la confianza del club y del míster. Sobre Benítez: valen más los hechos que las palabras", agregó.

Luego le llegó el turno a Chrisantus Uche, autor del tanto del empate en la primera jornada frente al Athletic Club, que llega procedente del Ceuta, firmando un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, que señaló que tras el gol estaba en 'shock' y no sabía como celebrarlo.

"Cuando metí el gol no sabía ni que hacer, estaba en 'shock', hasta que vinieron mis compañeros a abrazarme y a decirme que siguiera a por más, estaba muy contento por lo que estaba pasando". El internacional sub-23 por Nigeria añadió que está cumpliendo un "sueño" y que le gustaría jugar más con la camiseta azulona.

"Estoy muy agradecido al club, es un sueño hecho realidad. Cuando me comentaron la posibilidad de venir al Getafe era algo increíble. Me gustaría jugar más aquí, he sido acogido muy bien por los compañeros, y siento gran amor por la gente del club", destacó. Por último le llegó el turno a Juan Berrocal, que ha firmado para las próximas tres temporadas, procedente del Eibar, en donde acumuló más de 3.000 minutos durante las últimas dos temporadas.

Berrocal confirmó que está en el momento "adecuado" para dar el salto de categoría y destacó la gran "competencia" que tiene a la hora de ganarse un sitio en el equipo titular. "Al final es lo normal que tiene que haber en primera, la competencia te hace mejor, soy joven y tengo que mejorar y la competencia me va a hacer ser mejor, la competencia es ideal para que el equipo se mejore", señaló.

También tuvieron palabras de elogio para su actual entrenador, José Bordalás, al que describieron como una persona muy "exigente" en busca de sacar lo mejor de su equipo.

Por su parte Uche, que modificó su posición en el estreno liguero, para jugar de delantero centro, cuando está acostumbrado a hacerlo de pivote "agradeció" la oportunidad de tenerle como entrenador y señaló que le ha hecho "entender" que en el fútbol se puede jugar en "cualquier" lugar.