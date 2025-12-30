El calvario de Borja Mayoral: vuelve a lesionarse una rodilla y pasa por quirófano

Borja Mayoral, delantero del Getafe, alargó su calvario con las lesiones y este martes fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha, según informó el club azulón a través de un comunicado oficial.

No es la primera vez que Borja Mayoral tiene que pasar por el quirófano para sufrir una intervención en una de sus rodillas. En marzo de 2024 fue operado del menisco de la izquierda y no reapareció hasta seis meses después, en septiembre del mismo año, para enfrentarse al Betis en la quinta jornada de la temporada pasada.

Después de jugar minutos sueltos en cinco encuentros de Liga, recayó de su lesión y se perdió otros once partidos oficiales del Getafe, que desde enero de 2025 pudo volver a contar con un delantero clave a quien, sin embargo, le estaba costando coger el estado de forma que estuvo a punto de llevarle a la Eurocopa de Alemania 2024, en la que España se proclamó campeona.

En el presente curso, Mayoral acumulaba 17 partidos entre Liga y Copa del Rey en los que fue titular en doce ocasiones. Sumaba seis tantos, cuatro en Liga y dos en Copa, y, para su entrenador, José Bordalás, era prioritario recuperar a un jugador muy importante en el ataque de su equipo.

Además, con una plantilla corta, en la que prácticamente Mayoral es, junto a Juanmi Jiménez, el único delantero puro, la pérdida del exjugador del Real Madrid supone un grave contratiempo para el entrenador del Getafe.

De momento, Juanmi, que jugó cedido por el Betis parte del pasado curso y fue comprado en propiedad este verano, apenas ha aportado cuatro goles, todos en el mismo partido ante el débil Inter de Valdemoro en la Copa del Rey.

Bordalás también cuenta en la zona de ataque con Adrián Liso, realmente un extremo reconvertido a punta y que comenzó el curso muy inspirado con tres tantos en las dos primeras jornadas. Sin embargo, su estrella se apagó poco a poco y, pese a ser indispensable en las alineaciones, desde entonces no ha vuelto a celebrar ningún gol.

Y si Bordalás mira hacia la cantera, tiene a un ariete puro como Joselu Pérez, que está cuajando un gran año en el Getafe B a las órdenes de Manu del Moral y que ya conoce lo que es jugar y marcar con el primer equipo (marcó en Copa al Inter de Valdemoro y al Navalcarnero).

Pese a tener esas opciones para sustituir a Mayoral, y con fichas libres en su plantilla, a Ángel Torres no le quedará más remedio que hacer caso a las peticiones de Bordalás, que a lo largo de la temporada ha lamentado públicamente en varias ocasiones no contar con más jugadores para el primer equipo.

El mercado de invierno, por tanto, será clave para el Getafe. La baja de Mayoral hace un roto muy grande a Bordalás en su ya mermada zona de ataque. Sin fecha de retorno a los terrenos de juego, la duración de su lesión también será clave para liberar masa salarial y firmar a más de un jugador en un momento clave del curso, cuando el Getafe atraviesa su peor momento tras firmar una sola victoria en los últimos cinco encuentros de Liga.