Bordalás: "Vivimos un ejercicio de supervivencia cada fin de semana"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes, después de empatar 1-1 ante el Rayo Vallecano con un tanto de Mauro Arambarri en el minuto 91, que su equipo vive un "ejercicio de supervivencia" en cada partido.

Con cinco fichas libres en la primera plantilla, con muchos lesionados y, de momento sin fichajes en el mercado de invierno, el Getafe se mantiene en la mitad de la tabla después de casi el ecuador de la primera vuelta. Para su entrenador, es prácticamente un milagro encontrarse en esa situación.

"Tengo que darle la enhorabuena a los chicos. Han trabajado fenomenal. Veníamos con muchas bajas y con muchos problemas. Hemos terminado el partido con chicos del filial y al final este punto sabe muy bien por ellos, por el esfuerzo y el compromiso. No se les puede reprochar nada. Les felicito porque vivimos un ejercicio de supervivencia cada fin de semana. Sumar un punto en las circunstancias que estamos, tiene mérito", comentó.

"Creo en el trabajo. Es verdad que sumar un punto aquí, en Primera División y con muchos del filial. Uno de ellos había entrando una sesión con nosotros (Alejandro Mastenza) y el otro ha provocado la falta del gol (Joselu). La verdad que es un ejercicio de supervivencia. No tengo ninguna duda. Es evidente. Necesitamos que nos ayuden. Somos la única plantilla del fútbol profesional que tenemos cinco fichas libres", agregó.

Bordalás enumeró las bajas que tendrá para la próxima jornada con ausencias como las de Abqar, Davinchi, Borja Mayoral, Kamara, Mario Martín o la de los centrales Duarte y Djené, que cumplirán ciclo de tarjetas. Ante esa situación, lamentó encontrarse con un equipo con pocos efectivos.

"Necesitamos ayuda. El próximo fin de semana perdemos a los dos únicos centrales disponibles. Afrontamos el próximo partido sin centrales, con muchos lesionados. Necesitamos ayuda sí o sí si queremos salir vivos de esta temporada", insistió.

También reconoció que el Getafe se interesó en verano por el jugador del Atlético de Madrid Carlos Martín y que era un objetivo para el mercado de invierno. Finalmente, la cesión la consiguió el Rayo Vallecano, que anunció su llegada justo antes de enfrentarse al Getafe.

Asimismo, explicó el cambio de Álex Sancris, que entró en la segunda parte y fue sustituido en los minutos finales para terminar el choque entre lágrimas.

"Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Son decisiones que no son agradables para mí como técnico. Pero siempre busco lo mejor para el equipo".

También tuvo palabras para el portero David Soria y señaló que aporta "muchísimo" al Getafe porque es un gran profesional.

"Da mucha seguridad y competitividad. El gol, posiblemente le botó mal. Ha sido muy sorpresivo el disparo. Pero luego ha estado muy notable. No nos han generado casi ocasiones claras el Rayo. No han generado muchas. Ellos tuvieron el acierto o la fortuna de marcarnos el gol", manifestó.

Por último, habló sobre Luis Milla: "Es un fenómeno. Es un grandísimo jugador como Soria. Nos está aportando mucho. Aportan dentro, fuera, en el vestuario, en el campo. Como Mauro. Nos dan muchísimo. Trabajan, tiene compromiso. Son jugadores excepcionales. De alguna manera ellos nos mantienen vivos por lo que transmiten y aportan. Estoy muy contento con ellos", finalizó.