Bordalás: "Nos sentaremos y hablaremos de mi futuro"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que próximamente se sentará con su presidente, Ángel Torres, y hablarán sobre su futuro en una temporada en la que termina contrato con el club azulón.

El técnico del Getafe aún no ha anunciado públicamente cuál será su decisión sobre su continuidad o su salida de un equipo en el que ya suma nueve temporadas en dos etapas diferentes (2016-2021 y de 2023 en adelante).

Por ahora, prefiere centrarse en los cuatro partidos que tiene que disputar su equipo para terminar la Liga y pelear por los puestos europeos.

"Ayer creo que lo dijo mi presidente públicamente, que nos sentaremos y hablaremos de mi futuro. Yo no rechazo absolutamente nada como ha salido en algunos medios durante la semana y estos días. Estoy tranquilo con mi futuro. Sé del interés de muchos, pero estamos centrados en el día a día, intentar dar alegrías a nuestra afición y a ver si somos capaces de disfrutar de estos últimos cuatros partidos", dijo.

Bordalás desea competir en los últimos cuatro partidos a su mejor nivel y reconoció que esta semana, después de dos derrotas seguidas frente al Levante y el Rayo Vallecano, habló con sus jugadores para trasladarles que no pueden desconectarse para intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación.

"Ha sido una temporada muy dura y muy difícil y sabemos que Europa no entraba en los planes del equipo. Todos lo tenemos claro. Ellos mismos se han ganado el derecho de poder pensar y optar a otras cosas que no sean la permanencia. Vamos a ver de lo que somos capaces", afirmó.

Sobre su próximo rival, el Oviedo, indicó que se "juega muchísimo" porque aún tiene posibilidades matemáticas de conseguir la permanencia pese a que es el último de la tabla.

"Es una temporada muy difícil para todos. Para nosotros ha sido si no la más difícil de las más difíciles. No tengo ninguna duda. Llevo muchos años dirigiendo muchas temporadas al Getafe y esta ha sido sin duda la más complicada. En estos momentos tener 44 puntos es algo increíble", señaló.

"Hay equipos con un potencial superior que pelean por no descender y el Oviedo es uno de esos equipos con una magnífica afición con una afición increíble. Está pagando muy caras las derrotas y no va a ser una excepción este domingo", agregó.

Además, insistió en que hay que poner en valor que muchos equipos con presupuestos superiores pelean por no descender e indicó que salvarse de forma virtual a seis jornadas para el final del curso "no va a empañar los resultados que se den" en los últimos encuentros.

"Está claro lo que queremos que sean buenos resultados, sacarlos adelante, disfrutar y quedarnos con buenas sensaciones. Si puede ser, por qué no ilusionarnos, eso será increíble. Pensar más allá de la salvación es increíble para todos. Mi objetivo es que nadie desconecte para dar la mejor versión", dijo.

Asimismo, resaltó que será una "buena noticia" recuperar a jugadores sancionados como Zaid Romero y Djené Dakonam y habló sobre Borja Mayoral, que volvió a jugar la pasada jornada después de cinco meses ausente por lesión: "Tiene la ilusión de ayudar al equipo. Vamos a ver estos últimos partidos, son cuatro partidos muy seguidos y vamos a ver".

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Por último, explicó cuál es la situación del uruguayo Martín Satriano, que terminó el choque ante el Rayo Vallecano con problemas en una rodilla: "Está bastante bien. Hoy ya está trabajando casi con normalidad, queda la sesión de mañana sábado y esperamos poder contar con él para el partido del domingo", finalizó.