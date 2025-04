Bordalás, sobre la sanción a Mbappé: "Cuando se para la imagen, parece más aparatoso"

José Bordalás, entrenador del Getafe, consideró que el duelo liguero que medirá a su equipo contra el Espanyol es "tremendamente importante por la situación" y por el gran momento del rival, al tiempo que consideró que tendrán "muchas dificultades".

"Para mí, el partido más importante es el inmediato siempre, aunque es verdad que este, en el momento que estamos del campeonato, es tremendamente importante por la situación y por el rival que está en un gran momento y que en casa está sacando muy buenos resultados. Va a ser un partido con muchas dificultades, pero el equipo está concienciado para afrontarlo con el máximo interés; todos saben que tenemos que dar un extra e intentar sumar los puntos para conseguir el objetivo", afirmó.

En ese choque estará enfrente un exjugador suyo como es el zaguero Leandro Cabrera: "Es un magnífico jugador, un chaval excepcional. Le tengo un cariño especial porque nos ayudó muchísimo el tiempo que estuvo. Venía de segunda división italiana y se adapto fenomenal al equipo. Y como persona es un diez, y le tengo mucho cariño. Ahora nos tenemos que enfrentar y es un jugador muy importante para el Espanyol".

Bordalás confió en que el defensa togolés Djené Dakonam vuelva a estar disponible y reconoció que en ausencia de Diego Rico tienen "pocas alternativas" en los laterales, algo que "ha sido la tónica de toda la temporada". En otro orden habló de sus rotaciones en el puesto de delantero centro: "Hay diferentes momentos de la temporada, partidos diferentes y buscas una opción u otra. En unas buscas jugadores con más movilidad y en otras por otros que tengan más juego aéreo y remate. En función del partido".

Sobre Coba da Costa, indicó: "El rol es el que elige cada jugador. Es un chico que ha irrumpido esta temporada, pero tiene que crecer muchísimo más. Es vistoso de cara al espectador, encara, pero tiene que mejorar en la última fase del juego, en el pase, en la finalización. Él lo sabe y estamos trabajando para ello. Es un chico muy receptivo y confiamos en que vaya creciendo como futbolista".

También analizó el hecho de que Ramón Terrats no este jugando como mediocentro: "Tenemos a Milla y Mauro, que están haciéndolo francamente bien, y le hemos buscado una ubicación en el campo en la que él ya también ha participado. Partiendo desde ahí nos ayuda muchísimo. Es un jugador fantástico y ojalá nos siga ayudando de aquí a final del campeonato. Ha venido con mucha ilusión y muchas ganas, lo está demostrando y seguro que nos va a ayudar mucho".

Por otro lado no quiso profundizar en la sanción de un partido a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, tras su expulsión contra el Alavés: "No suelo opinar en este aspecto, y menos de un jugador que no es nuestro. Vi el partido, la entrada es desproporcionada, pero la intencionalidad es la que al final cuenta. Sabemos que es un deporte de contacto que se juega a mucho ritmo y a veces en imágenes; cuando se para la imagen, todo parece mucho más grave y aparatoso de lo que realmente es. No voy a dar mi opinión de si es mucho o poco la sanción".