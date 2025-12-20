Bordalás responde a Ángel Torres: "Tanto mi staff como yo hablamos inglés"

José Bordalás, entrenador del Getafe, contestó este sábado en rueda de prensa a su presidente Ángel Torres, y dijo que tanto él como su 'staff' hablan inglés, un idioma que el máximo mandatario azulón afirmó que no sabía su técnico.

Durante la copa de Navidad que ofreció el club este viernes, Torres atendió a la prensa y fue cuestionado por el posible futuro de Bordalás en el Crystal Palace de la Premier League. Su respuesta, sorprendió: "Se han dicho muchas barbaridades, como que el entrenador iba a ir allí. Está muy a gusto aquí y además no sabe inglés... ¿Por qué va a irse allí?".

Horas después, Bordalás quiso contestar a Torres: "Ayer... Todos conocéis a nuestro presidente, hizo unas declaraciones y sabéis que cuando le ponéis un micrófono delante... Hizo un comentario, que el mister no habla inglés. Trasladar a todo el mundo que hablamos inglés tanto mi 'staff' como yo. Simplemente, en plan jocoso, que quede claro", aseguró.

Bordalás también habló sobre el choque que disputará el Getafe frente al Betis en el estadio Benito Villamarín y dejó claro que la derrota frente al Burgos en la Copa del Rey ya es pasado y que sus jugadores sólo están centrados en el próximo partido.

"El vestuario estaba dolido. Pero el fútbol continúa. Ahora estamos centrados en la Liga. Es una competición muy exigente, cada partido exige estar al límite. Estamos en unas circunstancias que todo el mundo conoce, que no son ajenas y que no sirven de excusa. Pero es una realidad y nos tenemos que reinventar cada fin de semana por las bajas y las necesidades", señaló.

En comparación con el Betis, resaltó que su entrenador, Manuel Pellegrini, tiene la suerte de estar en un club que crece mucho y que recibe los refuerzos que solicita.

"Jugadores que considera, y que es lo normal, que no tiene el nivel o el rendimiento, los cambia por otros de más nivel. El club está un esfuerzo enorme, crece muchísimo y lleva años en la competición europea. Yo le tengo máximo respeto a Pellegrini y a todos los compañeros de profesión, porque es un trabajo duro y exigente".

También habló sobre la posibilidad de que el Getafe se refuerce en el mercado de invierno e informó de que la dirección deportiva y el cuerpo técnico están alineados para buscar jugadores que completen una plantilla mermada por las bajas y con muchas fichas libres.

"Cuando hablamos a nivel interno analizamos y sabemos las necesidades que tiene el equipo. Estamos en un momento importante del campeonato. En este momento tenemos ocho o nueve huecos vacíos en el vestuario. Entre las cinco fichas libres y los cuatro lesionados, tres más Davinchi, que tiene ficha de filial", declaró.

"No voy a desvelar públicamente, porque hay cosas que tenemos que hablar a nivel interno con nuestro director deportivo y con nuestro secretario técnico. Lo más importante es que sabemos las necesidades que tiene el equipo. Va a depender de las posibilidades económicas que tenga el club y que yo tampoco entro a valorar", agregó.

Por último, insistió en que su equipo está "centrado" en la Liga y en el choque ante el Betis que definió como "muy importante y muy difícil".

"Es un equipo que ha crecido mucho durante los últimos años a nivel estructural, de plantilla y de todo. Ahora mismo creo que podemos hablar de que el Betis tiene una de las mejores plantillas de los últimos veinte años. Será un partido tremendamente complicado. Lo afrontamos con ganas y a ver si podemos sacar un buen resultado, que sería importante", concluyó.