Bordalás se queja del arbitraje ante el Celta: "Es evidente que no se nos trata de la misma manera"

José Bordalás, entrenador del Getafe, calificó este lunes de "extraña" la expulsión de Zaid Romero frente al Celta (1-1) y aseguró que las tarjetas rojas que ha sufrido su equipo esta temporada no responden a acciones agresivas, antes de afirmar que "es evidente" que al conjunto azulón no se le trata "de la misma manera".

"Zaid ha hecho únicamente esas dos faltas y cuanto menos es extraño que dejen a un equipo con uno menos por dos acciones sin aparente peligro. No es un jugador que haya cometido muchas faltas para que le amonesten por reiteración. Cuanto menos, es extraño", señaló.

Bordalás insistió en que las expulsiones sufridas por el Getafe no se han producido por entradas violentas y mostró su desacuerdo con el criterio arbitral.

"Al final tampoco son acciones agresivas, no son acciones que digas que se merece la expulsión. Son expulsiones que creo que no son del todo justas y no voy a hablar. Simplemente que las acciones no son justas y a nosotros es evidente que no se nos trata de la misma manera", apuntó.

Al margen del arbitraje, el técnico se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores, especialmente después de quedarse en inferioridad numérica en el minuto 67.

"El equipo ha hecho méritos, ha entrado bien al partido y nos hemos puesto por delante. Ha estado muy serio y solidario y hemos competido bien. Ha sido una pena que nos empataran a balón parado, pero no le hemos perdido la cara al encuentro y lo hemos seguido intentando", analizó.

Asimismo, recordó que el Getafe incluso dispuso de una oportunidad para recuperar la ventaja en una acción de Andrés García, quien optó por disparar cuando Enes Ünal esperaba el pase.

"Ha sido una jugada muy buena de Andrés. Una pena que tirara a puerta cuando Enes estaba completamente solo para empujarla. Incluso podríamos habernos puesto por delante. Me quedo con el esfuerzo y el trabajo del equipo, que ha sabido defender el resultado", añadió.

El técnico del Getafe, Pepe Bordalás, a la finalización del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports contra el Celta de Vigo este lunes en el Coliseum / Victor Lerena / EFE

Respecto a Kiko Femenía, sustituido durante la primera parte, confirmó que el lateral sufrió un problema muscular y que deberá someterse a pruebas.

"Parece que tiene una lesión. Ha notado un pinchazo en el isquio y obviamente no podía continuar. Sabremos el alcance cuando le hagan las pruebas en los próximos días", informó.

Además, negó que hubiera descontrol en el banquillo durante la preparación de los últimos cambios, cuando varios futbolistas se quitaron y volvieron a colocarse el peto.

"Había jugadores que parecían estar para cambiarlos y les estábamos consultando si podían continuar. Unos dijeron que aguantaban y otros que no podían. Estábamos con uno menos, era la última ventana y no queríamos hacer un cambio para que después otro jugador lo pidiera y nos quedáramos con nueve", explicó.

"Por eso hemos apurado hasta tener la certeza y la seguridad. Había muchos jugadores fatigados, como Mojica o Enes, muy limitados de fuerzas, pero han aguantado muy bien y han sabido sufrir", agregó.

Por último, Bordalás reconoció que su plantilla está pagando la acumulación de partidos y la falta de efectivos durante las primeras semanas de competición.

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"Nos hemos visto en la obligación de jugar con los mismos futbolistas. Incluso durante la previa de la Liga Conferencia, con partidos domingo, jueves y domingo, han tenido que disputar todos los minutos. Estábamos muy cortos y han llegado jugadores a última hora que llevaban meses sin competir. Estamos pagando ese esfuerzo", concluyó.