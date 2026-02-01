Bordalás, al límite: "Si el club considera que soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer"

El Getafe no levanta cabeza. El conjunto azulón empató este domingo ante el Celta de Vigo en el Coliseum y ya encadena ocho partidos sin conocer la victoria en LaLiga EA Sports, además de la reciente eliminación en la Copa del Rey frente al Burgos, equipo de Segunda División. Con este nuevo tropiezo, el cuadro madrileño se sitúa en la decimosexta posición, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

La situación comienza a ser límite en el Getafe, y así lo hizo saber parte de la afición, que pidió la dimisión de la directiva durante el encuentro, en un momento en el que el conjunto azulón encadenó su octavo partido consecutivo sin ganar y fue silbado en varias fases del duelo. En ese sentido, algunas miradas ya apunta directamente a su técnico José Bordalás.

"No tengo nada que decir. Lo único, que yo vine en una situación agónica al Getafe en mi segunda etapa. Llevo nueve años dejándome la vida aquí. Si el club considera que yo soy un problema ya sabe lo que tiene que hacer. En ese aspecto yo estoy muy tranquilo. Al final, los cánticos y todo el mundo sabe que yo me dejo aquí la vida... Sé de donde vienen esos cánticos", afirmó el entrenador alicantino tras el partido.

Preguntado por el origen de los cánticos, José Bordalás respondió con ironía: "No sé yo de dónde vienen... Me lo quedo para mí", contestó. El técnico se mostró crítico con este tipo de manifestaciones y apeló al apoyo de la grada: "No me gustan los cánticos. Creo que la afición debe apoyar al equipo y animarlo. Y darse cuenta que durante las últimas temporadas los recursos no son los mismos. Se ha debilitado mucho y el equipo compite. Creo que queremos ganar, los chavales quieren ganar y lo que hay que hacer es animar al equipo".

José Bordalás, durante el duelo contra el Celta de Vigo / ZIPI ARAGON

También se refirió al encuentro frente al Celta y señaló que su intención era brindar una alegría a la afición del Getafe con una victoria que finalmente no llegó, pese a que su equipo compitió y firmó un buen primer tiempo.

"Nos ha faltado lo que nos viene faltando en toda la temporada, la finalización, los últimos metros y el gol. En el segundo tiempo, el Celta ha estado mejor. Una parte para cada equipo. Contento con el esfuerzo de los chicos. Queríamos ganar, hemos sumado un punto", indicó.

El técnico apuntó además a ciertos condicionantes anímicos y físicos del equipo: "Quizá el equipo tenía un poco de temor por lo que nos ha ocurrido los últimos partidos en casa donde el rival nos ha noqueado en los últimos minutos. Físicamente, también bajamos un poco, pero nada que reprocharles a los jugadores", agregó.

Por último, destacó la actitud y el compromiso de la plantilla, poniendo el foco ya en el próximo compromiso liguero: "Estoy contento con el comportamiento de los chavales. Lo han dado todo. Al final los he felicitado. Han acabado exhaustos y muchos les ha pasado factura. Muchos llevan jugándolo prácticamente todo. No sólo esta temporada, sino la pasada por ejemplo, como Mauro y Luis Milla. Les está pasando factura. Pero el equipo no ha perdido la cara al partido y ha competido. Ahora a preparar el partido de Vitoria, que es muy difícil e importante".