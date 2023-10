Bordalás: "Si jugamos a tiempo parado, podemos pedir unas pizzas y cenar en el campo"

El adalid de las pérdidas de tiempo y los límites del reglamento en LaLiga se permite bromear sobre el tema “El fútbol es fútbol, papá. Respeto todas las opiniones. El fútbol, creo que no hay criticarlo tanto", dice

José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este viernes en rueda de prensa sobre la posibilidad de que los partidos se disputen a tiempo parado igual que en otros deportes como el baloncesto, y afirmó que si se estableciera esa norma, se podrían pedir unas pizzas "y cenar en el campo".

La pasada jornada, tras el partido que el Getafe empató sin goles frente al Villarreal, José Rojo 'Pacheta', técnico del conjunto castellonense, abogó por que los encuentros se disputen bajo la norma de parar el cronómetro con cada interrupción. Bordalás, preguntado al respecto unos días después, rechazó esa posibilidad.

“El fútbol es fútbol papá. Respeto todas las opiniones. El fútbol, creo que no hay criticarlo tanto. Es un deporte con más de un siglo de historia y entiendo que se intente mejorar. He visto cambios que han sido positivos y otros no. Los partidos duran mucho cuando vamos ganando. Cuando perdemos o empatamos, como el otro día, se descuenta poco".

"El otro día, ante el Villarreal, el portero, solo sacar de puerta, se perdieron diez minutos. Si contamos los saques de falta, los saques de banda, si lo hacemos a tiempo parado, podemos pedir unas pizzas y cenar en el campo. El fútbol está bien como está y hay que dejar a los profesionales, que son los que saben. Son respetables todas las ideas. Pacheta es un compañero que respeto muchísimo y es una opinión para intentar mejorar el fútbol”, señaló.

Bordalás también habló sobre su figura en el Getafe, cuya afición ha acogido a su entrenador como la imagen más importante del club. La pasada semana, con la frase "esto es fútbol, papá", se fabricaron camisetas y durante el partido ante el Villarreal la hinchada azulona, como durante el resto del curso, le volvió a elevar como el hombre más importante del club.

"El único intento con esa frase fue desdramatizar y darle un poco de naturalidad porque esto es fútbol. Lo vivimos en el día a día y es la forma en la que tenemos que dirigirnos en el día a día. Es un intento. Incluso he visto que han hecho camisetas y demás. Te paran por la calle y demás. Es muy gracioso. No solo lo agradezco yo. Lo agradecen los jugadores y nada más lejos de la realidad. El intento fue ese”, dijo.

"Los que me conocéis de hace tiempo, sabéis como soy. Soy muy, muy humilde. A los jugadores les he pedido que sean humildes. Los protagonistas, que sean los jugadores. La frase del otro día, no podíamos imaginar que podía tener es repercusión. Ha sido muy alegre y muy bonito. Siempre es agradable trabajar en un ambiente distendido. Siempre ha sido así. Es mejor que haya un ambiente majo en el día a día y eso es lo que intentamos", añadió.

Preguntado por la decisión del Getafe de cambiar el nombre de su estadio por las declaraciones de la persona que lleva su nombre (Alfonso Pérez), prefirió no dar su opinión: “Prefiero no opinar. Bastante tengo con el día a día, con el trabajo diario, con preparar los partidos. Ha habido mucho lio y prefiero no opinar porque tenemos más que suficiente".

"Lo más importante es que la afición siga viniendo como lo hace, animando al equipo y nosotros intentando ilusionar a la afición. Creo que se está haciendo bien por parte de todos. El club, comunicación, cuerpo técnico y jugadores, estamos intentando hacer un buen trabajo para ilusionar a la afición”, señaló.

Asimismo, habló sobre el Celta de Vigo, su próximo rival en Liga este sábado, y declaró que el Getafe se enfrentará "a un buen equipo" con jugadores de "gran nivel" que se ha reforzado "muchísimo" con un gran técnico como Rafael Benítez.

"Quizá podría tener algún punto más. Ha hecho méritos para ello. Ojalá podamos conseguir una victoria y trabajamos para ello. El Celta, también trabaja para ello, estoy seguro. Han hecho méritos para tener más puntos. Igual que nosotros. En lo últimos partidos hicimos méritos para sacar más resultados como en casa ante el Villarreal. En San Mamés pudimos conseguir la victoria. En Anoeta pudimos hacer un grandísimo partido. Al Celta, le ha pasado algo similar", declaró.

Por último, habló sobre sus lesionados, Enes Ünal, José Ángel Carmona y Luis Milla: “Está francamente bien Carmona. Se ha incorporado al grupo. Está muy bien. El cuerpo médico, las sensaciones del chico son buenas. Es posible que podamos contar con él. Milla y Ünal están trabajando fenomenal. Se están cumpliendo los plazos y estamos sorprendidos. Estamos contentos queremos tenerlos a todos. Cualquier entrenador quiere tener a toda la plantilla al cien por cien. Ojalá no haya contratiempos porque están trabajando bastante bien”.