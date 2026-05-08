Borja Mayoral, delantero del Getafe, afirmó en rueda de prensa que su entrenador, José Bordalás, "se ha ganado el respeto" para decidir cuál será su futuro.

El técnico del conjunto azulón acaba contrato a final de curso y su salida del club madrileño después de nueve temporadas (en dos etapas diferentes) es más que probable. Preguntado al respecto, Mayoral defendió que su entrenador tiene derecho a tomar cualquier decisión.

"Respecto a lo que se está hablando de su salida, es verdad que el míster, después de tantos años, se ha ganado el respeto para decidir su futuro. No sabremos qué pasará. Supongo que pronto dirá algo. Al final, todo lo que ha dado al Getafe, se merece decidir y veremos a ver qué nos cuenta", dijo.

También desveló que Bordalás estuvo pendiente durante todo el proceso de recuperación de su última entrada en la enfermería. Mayoral reapareció después de cinco meses ausente por una lesión en su rodilla derecha y confirmó el interés continuo de su entrenador.

"Tengo una relación buena y cordial. Me iba preguntando semanalmente cómo iba. Y me dijo que cuando estuviera al cien por cien que tampoco tuviera prisa. Al final las sensaciones mías son las que cuentan", señaló.

El delantero del Getafe Borja Mayoral / Jesús Diges / EFE

"Después de cuatro meses, pasaban los días y las semanas y no veía la luz. He podido llegar para los últimos partidos. Me encuentro muy bien y sin molestias. Voy a intentar ayudar al equipo a ver si nos da para jugar en Europa, que lo tenemos ahí", añadió.

Asimismo, reconoció que durante todo el proceso de recuperación lo pasó mal porque vive el fútbol "muy intensamente" y eso, según indicó, afecta porque siempre quiere estar compitiendo y entrenando.

"El día a día, entrenar, lo valoro ya como un partido. Lo he pasado muy mal incluso peor que la primera lesión. Ya está todo olvidado. Ahora tengo que seguir trabajando para no caer y acabar la Liga lo mejor posible", agregó.

Para Mayoral, volver a pisar el césped para simplemente correr, ya supuso para él "una alegría muy grande" y declaró sentir mucha satisfacción cuando empezó a entrenarse junto al resto del grupo y después jugar.

"Me encuentro bien. Los últimos dos años me han marcado mucho las lesiones y me fastidia un poco por no haber podido alcanzar mi mayor rendimiento, hacer muchas más cosas y ayudar al Getafe. Pero me queda un año de contrato. Mi idea es cumplirlo y veremos a ver cuando acabe la temporada qué pasa. He jugado muy poco esta temporada, espero acabar con muy buenas sensaciones, jugando y empezar de cero la pretemporada".

Además, reconoció que está deseando jugar con el uruguayo Martín Satriano y con el argentino Luis Vázquez, dos de los fichajes del Getafe en el mercado de invierno que impulsaron al conjunto azulón para abandonar los puestos de descenso.

"Desde que han llegado han tenido un rendimiento brutal y nos han ayudado muchísimo. Ojalá que podamos jugar todos los partidos. No les conozco tanto en el campo porque no hemos jugado, pero creo que nos podemos compenetrar muy bien".

Preguntado por cuál ha sido su mayor aprendizaje tras cinco meses lesionado, reconoció que ahora cuida "mucho más los detalles como el descanso o la alimentación" que antes "no daba tanta bola" y que ahora quiere cuidar para alcanzar su máximo rendimiento.

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Por último, lanzó un alegato para reivindicar la pelea del Getafe por jugar en Europa: "Nos quedan cuatro partidos, matemáticamente es posible y por qué no. Ahora vamos al campo del Oviedo, no va a ser nada fácil a pesar de que vayan últimos en la clasificación. Ojalá que al fútbol español le den la quinta plaza para tener una más y poder entrar en Liga Europa. Y, si no, en Liga Conferencia. Para el Getafe, jugar otro año en Europa sería brutal", concluyó.