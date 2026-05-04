Bordalás aún no ha dicho su última palabra

El futuro de Pepe Bordalás todavía es una incógnita. 'MARCA' apuntó en el día de ayer que el técnico azulón ya había tomado una decisión: no aceptar la oferta de renovación y abandonar el Getafe una vez finalice la presente temporada. Una información que tenía todo el sentido del mundo teniendo en cuenta cómo había ido la campaña, con un técnico que se hartó a pedir fichajes por activa y por pasiva y que ha vuelto a hacer lo imposible por construir un equipo competitivo.

Sin embargo, no está todo cerrado. Tal y como apuntó 'AS' y puede confirmar SPORT, la salida de Bordalás del Getafe no está para nada hecha y aún hay pendiente una reunión entre Ángel Torres y el propio técnico para decidir el futuro del alicantino. Ambas partes se emplazaron a este mes de mayo para tomar la decisión definitiva, una vez estuviera cerca el final de la temporada o, al menos, que el objetivo de la permanencia ya se hubiera cumplido. Así, ese encuentro todavía no se ha producido y se espera que sea una realidad en las próximas semanas.

De momento, Pepe Bordalás está centrado en terminar la temporada de la mejor forma posible. La salvación ya es prácticamente un hecho pese a no ser matemática, pero el equipo azulón todavía está metido de lleno en la lucha por puestos europeos. Sí, una auténtica proeza teniendo en cuenta que el equipo tenía muy mala pinta en la primera vuelta, con una plantilla que necesitaba muchos recursos para ser competitiva.

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Ahora, meses después, el Getafe se puede presentar a este tramo final de campaña con los deberes ya más que hechos y con licencia para soñar en acabar por la puerta grande, con el acceso a alguna competición europea. En eso está centrado un Bordalás que sigue siendo intensísimo en sus entrenamientos y que no piensa ahora mismo en el futuro.