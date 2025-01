¿Antifútbol o pragmatismo? El 'efecto Bordalás' que desesperó a Xavi y a Flick, imparable en 2025

Apostar por un estilo defensivo, que se basa en esperar al rival, no cometer errores, ser contundente en los duelos, aprovechar al máximo las pocas ocasiones que uno genera -la gran mayoría de ellas gracias a fallos del rival- y tratar de gestionar los partidos de la manera más beneficiosa posible a través de las 'artes oscuras' del fútbol, es totalmente legal. Así se podría definir el Getafe de José Bordalás, un equipo que despierta bastante polémica en LaLiga, pero al que los resultados le sonríen en este inicio de 2025. Y como consiguió con Xavi Hernández, también desesperó a Hansi Flick.

El equipo azulón ha empezado el año de manera excelsa: cuatro victorias y un empate, contra el FC Barcelona de Hansi Flick, denotan que el estilo que propone el técnico alicantino, seguramente poco atractivo para el público general, está dando resultados a 'su' Getafe. Decimocuartos en la clasificación con 23 puntos en 21 jornadas, el objetivo de la permanencia, a día de hoy, estaría más que conquistado. Además, el Getafe también puede presumir de ser uno de los ocho supervivientes en la vigente edición de la Copa del Rey.

Resumen, goles y highlights del Getafe 1-1 FC Barcelona de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

El 2025 del Getafe empezó con un triunfo en los dieciseisavos de final de Copa del Rey ante un equipo de Segunda, el Granada. Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, Borja Mayoral consiguió el billete a los octavos en la prórroga. Después, un 37% de posesión le bastó para imponerse a la UD Las Palmas en Liga (1-2), antes de deshacerse del Pontevedra en los octavos de Copa, equipo de Segunda RFEF, en un partido inverosímil.

El Getafe, contra un equipo de la cuarta categoría del fútbol español, se impuso por la mínima, con un tanto en el minuto 2, y se dedicó a defender durante los 88 minutos restantes. Los de Bordalás terminaron el encuentro con dos expulsiones, un 16% de posesión y pidiendo la hora.

Tras su victoria en la competición copera, rascaron un empate ante un Barça que sufrió el 'efecto Bordalás' en primera persona. La falta de acierto de Raphinha en dos ocasiones delante del portero y la incomprensible decisión del árbitro y el VAR de no sancionar un claro penalti de Koundé repartieron los puntos en un Coliseum que vivió un partido interrumpido constantemente.

Flick, como Xavi, acabó desesperado en el Coliseum

Hansi Flick no dudó en dar su más sincera opinión sobre el partido que presenció: "Nunca había visto algo así. Es increíble, parece que se juega al tenis (porque la pelota está todo el rato en el aire). No me habría gustado jugar allí”, declaró el técnico culé. Bordalás consideró oportuno dar respuesta a las palabras del alemán, mencionando que "son excusas cuando no ganas. Cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor".

Ismael Bekhoucha y Alejandro Balde, durante el Getafe - Barça de La Liga 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Sin embargo, su antecesor en el banquillo blaugrana, Xavi Hernández, le entiende a la perfección. El de Terrassa sabe muy bien el calvario que es medirse al cuadro azulón. De los 116 minutos que duró el citado duelo en el Coliseum, que terminó 0-0, el juego estuvo parado durante 60,43 minutos (52%). Tónica que se repitió en el añadido. De los 15,25 minutos que se sumaron solo se jugaron 5,25.

Todo lo que no se ha visto del Getafe - FC Barcelona / Valentí Enrich

A ello hay que sumarle las 20 faltas que el árbitro castigó al Getafe, contra 11 del Barça, más las tarjetas (8 amarillas para el Getafe, 2 para al Barça; y dos rojas para cada equipo) y la posesión del balón (25%-75%), es comprensible la frustración de muchos entrenadores con el juego radicalmente defensivo que plantea Bordalás. "Pienso que están permitiendo demasiado. Si vendemos el producto de LaLiga y lo que tenemos es esto... No es positivo para nadie. Es una vergüenza para mí, necesitamos tiempo efectivo en el fútbol, estamos haciendo el ridículo", se quejaba Xavi.

Volviendo a la temporada actual, después de sumar un punto ante el Barça, el Getafe goleó a la Real Sociedad en San Sebastián (0-3). Tras el partido, Takefusa Kubo, uno de los referentes del cuadro 'txuri-urdin', mostró su cara más contundente asegurando que "ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte. Nos están aplaudiendo, pero ni nos lo merecemos”.

Del "esto es fútbol papá" al "hay que ser un señor cuando se pierde"

Sea como fuere, las críticas que recibe el Getafe poco preocupan a un Bordalás que en su momento respondió a Xavi afirmando que "si estuviera en mi banquillo no podría jugar como lo hace en el Barça" o a Iñaki Williams con el mítico "esto es fútbol papá" cuando el delantero del Athletic Club apuntaba que todos los equipos en LaLiga "tienen calado" al entrenador azulón.

Bordalás, entrenador del Getafe / EFE

Su propuesta, constantemente objeto de debate sobre si supera los límites del reglamento, con artimañas como pérdidas de tiempo, simulaciones o exageraciones, está dando resultados a un equipo que va sumando puntos para alcanzar la meta de la permanencia, que sueña con dar la sorpresa en la Copa y que aún no sabe lo que es perder en este 2025.