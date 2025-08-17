Ángel Torres: "Hay que pensar más en inscribir a los que están que en nuevos fichajes"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, lamentó este domingo que su equipo no pueda contar en el debut liguero contra el Celta con seis de los nueve fichajes que ha realizado para la temporada 2025-26.

“Ahora no tenemos que pensar en los que puedan venir, tenemos que pensar en inscribir a los que no van a poder jugar en Balaídos”, comentó en DAZN el dirigente azulón, quien asume que en los próximos días tendrán que “vender o sacar a algún jugador más” para formalizar esas inscripciones en LaLiga.

A pesar de sumar nueve refuerzos este verano, solo Mario Martín, Davinchi y Liso han logrado ser inscritos. Los restantes —Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou y Javi Muñoz— permanecen fuera de la primera lista de José Bordalás.

Uche, candidato a salir

“La próxima jornada jugamos el lunes, así que esperamos tener solucionado este problema al 90 por ciento”, dijo Torres, a quien “no” le gustaría tener que vender al nigeriano Christantus Uche, que cuenta con ofertas de la Premier League.

“No me gustaría tener que vender ni a él ni a ninguno, pero vamos a tener que aceptar alguna de las ofertas para ver hasta dónde llegamos”, incidió el presidente del Getafe, quien recientemente ya se quejó de tener que vender al central Omar Alderete “por una miseria” al Sunderland, uno de los recién ascendidos a la Premier.

“Un central tiene que venir seguro, y posiblemente también incorporaremos a un jugador de banda o a un delantero”, avanzó Ángel Torres en la previa del encuentro de Balaídos.