Ángel Torres: "En Girona fui a darle la mano a una persona y me dijo que no saludaba a españoles"

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este martes que durante el partido ante el Girona que ganó el conjunto azulón 1-2 el pasado fin de semana, su equipo tuvo "todos los problemas del mundo" y desveló que una persona a la que fue a dar la mano y desearle suerte le dijo que no saludaba "a los españoles".

El máximo mandatario del conjunto madrileño habló durante del acto de celebración del 25 aniversario de la Federación de Peñas del Getafe y desveló dos acciones polémicas que vivió su club fuera del terreno de juego. Una relacionada con un miembro de su departamento de prensa y la otra con él mismo.

"Como tengo mucha paciencia... En los palcos soy una barra de hielo, no me muevo y no me meto con nadie. Pero si yo contara anécdotas... La del último... El último, tuvimos todos los problemas del mundo, en Girona. Al salir de allí, hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no nos saluda", explicó sin dar nombres.

"Luego hubo un incidente que tuvo uno de prensa nuestro. Todo el partido insultándole. El chico, equivocándose, porque fue un error y está arrepentido, le tiró una botella de agua vacía y no le dio porque estaba a treinta metros. Pero se lo dijo a la policía y le sacó 3.000 euros de multa. Eso es injusto, pero más grave lo que me hizo el tiparraco este no dándome la mano", agregó.

También habló sobre el futuro de su entrenador, José Bordalás, que acaba contrato en junio de 2026. Torres reconoció que si un equipo de primer nivel que juegue en Europa intenta contratarle, no podrá retenerle.

"Lo está haciendo fenomenal, siempre he dicho que es un seguro de vida para nosotros. Llevan ocho años aquí y están tan contentos. Pero tiene una edad que se merece entrenar a un equipo que esté por lo menos en Europa y si está en 'Champions' mucho mejor. Lo está haciendo bien, estoy contento. En enero le dieron el premio al mejor entrenador y en febrero se lo van a volver a dar", señaló.

"Él sabe que esta es su casa, puede estar hasta que quiera. Yo entendería si mañana llegara un equipo de 'Champions' y dice que se marcha aunque a los ocho meses tenga que volver. Se merece un equipo de 'Champions'. Si llega el momento, pues bien. Y si no, aquí estamos contentos con él", añadió.

Para Torres, Bordalás es capaz de sacar petróleo a cualquier equipo y puso como ejemplo al Getafe de esta temporada, del que reconoció que "posiblemente tenía una plantilla menos compensada" al inicio del curso.

"Ahora la hemos ajustado un poquillo y ahí están los resultados. Somos el segundo equipo de Europa que menos goles en contra. Somos el equipo de la Liga española que estamos invictos en lo que va de año. La prensa ha sido injusta con Pepe, ha callado muchas bocas y las va a seguir callando", declaró.

"No sé cómo se monta los partidos pero sí sé que yo no he visto, y llevo aquí 26 años, un equipo que compita como ha competido este año. De los nueve empates, merecimos cinco con diferencia. Si eso hubiese sido así, estaríamos en 'Champions como antes de la pandemia", apuntó.

Para Torres, una de las claves de los malos resultados de principios de curso del Getafe fue la ausencia de Borja Mayoral, que arrastraba una lesión de la pasada campaña y aunque se ha recuperado, todavía no ha podido ser titular.

Respecto al futuro estadio del Getafe, cuya remodelación está proyectada, informó de que este miércoles se reunirá con la empresa adjudicataria para cerrar los contratos el viernes o "como mucho el martes".

"Empezaríamos (las obras) a partir del 25 de mayo, que termina la Liga. Se haría en cuatro fases, no sé si una de las últimas fases saldremos unos meses de Getafe. Va a estar pendiente de cómo vaya el equipo porque no podemos jugar con fuego. Tener un campo bonito pero estar en Segunda, prefiero seguir en Primera", señaló.

"Hay que tener cuidado porque seis meses de obras y jugando, no es fácil. Vamos bien, como tarde el martes de la semana que viene lo firmaríamos y a planificar y a hacerlo por fases. Espero que a la gente le guste el proyecto. Vamos a hacer un campo que los niños no verán ya aun campo mejor. Aparte de que es un campo que es precioso. Diría que es el Bernabéu pequeño", concluyó.