GETAFE CF
Ángel Torres, sobre los fichajes del Getafe: "Espero que impere el sentido común y nos dejen"
El club azulón está en necesidad de refuerzos debido a las lesiones y se han fijado en Chimy Ávila
EFE
Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este viernes, antes del inicio del choque ante el Rayo Vallecano, que para poder fichar jugadores en el mercado de invierno su club tiene que resolver un conflicto con LaLiga por Christantus Uche y reclamó al organismo presidido por Javier Tebas que le dejen adquirir futbolistas.
La marcha de Uche al Crystal Palace en la tercera jornada de Liga permitió al Getafe inscribir a seis jugadores que no podían jugar por el límite salarial. El atacante nigeriano se marchó a cambio de 20 millones de euros que sólo recibirá, según una cláusula, en el caso de que juegue al menos diez partidos de titular, algo que todavía no ha ocurrido.
El Getafe, necesitado de futbolistas por las lesiones y con cinco fichas sin cubrir, dependerá, según afirmó Torres en declaraciones a Movistar Plus, del permiso que reciba de LaLiga.
"Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con el tema de Uche. Espero que podamos resolverlo, espero que impere la sensatez, el sentido común y que nos dejen. Estamos recurriendo el recurso de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que el Getafe, que tiene saldo y puede fichar, no se le prohiba", dijo.
"No tiene ningún sentido. Lo que puede ocurrir con Uche, el 31 de junio diremos lo que dice el Crystal Palace. De momento, el futbolista es de ellos, está jugando y no tenemos que dar más explicaciones. Lo que ocurra en junio, será otra historia que tanto LaLiga como el Getafe tendrán que demostrar", añadió.
