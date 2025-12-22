Ángel Torres evita la guerra con Bordalás: "Irá donde quiera"

Ángel Torres se encargó este domingo de zanjar de manera definitiva la polémica con su entrenador José Bordalás. Después del cruce de declaraciones entre ambos protagonistas, donde el futuro del alicantino fue el principal punto de fricción, el dirigente ha querido matizar sus palabras para calmar las aguas en un momento delicado para el club.

Fue en la previa del partido contra el Real Betis, encuentro que el Getafe perdió por goleada por 4-0, cuando el presidente azulón selló la paz con su entrenador. Días antes, Ángel Torres había salido al paso de unos rumores que situaban a Bordalás en el Crystal Palace, donde intentó alejar los fantasmas al asegurar que su entrenador "no sabía inglés". La respuesta del técnico, prácticamente inmediata, fue un dardo directo al dirigente: "Cuando le ponen un micrófono… quiero dejar claro ante todo el mundo que tanto mi staff como yo sabemos hablar inglés. En plan jocoso, que quede claro”, decía el alicantino.

Ángel Torres y José Bordalás / EFE

Era el turno ahora de Ángel Torres de añadir un nuevo capítulo a esta historia de declaraciones cruzadas que han terminado con el paso atrás del dirigente explicando sus palabras: "El que no sabe inglés soy yo. Lo decía en plan de broma. Pepe irá donde quiera, sabe que no tiene ningún problema. El sentido del humor escasea mucho”, reconoció en unas palabras recogidas por MARCA.

La polémica llegó en un momento crítico para un Getafe inmerso en una racha de malos resultados con eliminación copera incluida. El milagro de Bordalás con su equipo no está teniendo los mismos efectos ahora que a principio de temporada, donde los azulones llegaron a posiciones europeas contra todo pronóstico. La undécima plaza, sin embargo, es un buen recordatorio al club de que el técnico es la pieza angular del proyecto y que su presencia es clave para asegurar el porvenir del club ahora y en unos años.