Almeyda reta al Getafe con la sombra de los no inscritos

Sevilla y Getafe cierran este lunes la segunda jornada de LaLiga EA Sports en un duelo marcado por el problema de los jugadores no inscritos debido al límite salarial, cinco en los andaluces, que buscan su primer triunfo con el técnico argentino Matías Almeyda, y hasta seis en los madrileños, que quieren repetir victoria tras ganar 0-2 en Vigo.

Con la segunda jornada liguera ya empezada, al club sevillista le faltan por inscribir ante LaLiga a dos refuerzos del pasado invierno: Rubén Vargas y Kelechi Iheanacho, y a sus tres fichajes estivales: Gabriel Suazo, Alfon González y Odysseas Vlachodimos. En el Getafe sufren la misma situación Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris.

La idea de Almeyda es mantener el buen juego desplegado en muchas fases del choque en San Mamés y corregir los defectos y las desconexiones que se vieron en la primera jornada ante un rival, el Getafe, al que elogió por su buen arranque de Liga en Vigo. Además, espera que las gestiones del club para inscribir al menos a Rubén Vargas den resultado.

El equipo madrileño dejó de lado los apuros que padeció en el tramo final de la temporada anterior con una convincente e inesperada victoria en Vigo, contra el Celta. Sobre todo por la situación en la que llegó el Getafe, con una plantilla cogida con pinzas y sin capacidad para completar una expedición en condiciones. Acudió con solo trece integrantes de la primera plantilla.

Matías Almeyda da instrucciones desde la banda en el amistoso de pretemporada entre Olympique de Marsella y Sevilla FC / Sevilla FC

Es una situación que no puede manejar Bordalás. Es un asunto de oficina. Respecto a la primera jornada el técnico recupera a Domingos Duarte que se perdió el anterior encuentro por estar suspendido.

Está amparado en el talento del nigeriano Chrisantus Uche que el club pretende traspasar para desahogar económicamente su situación y poder inscribir a gran parte de los hombres con este tema pendiente. Mientras, Bordalás rentabiliza los recursos del africano y todo lo que aporta al equipo. Fue clave en Vigo y lidera al combinado azulón este lunes, en el choque que completa la jornada.

El Getafe pretende lograr por segunda vez en su historia dos victorias seguidas en sus primeros compromisos de LaLiga. El combinado azulón, que ha ganado ocho de sus últimas doce salidas en LaLiga, pretende acentuar su buena línea como visitante.

Alineaciones probables

Sevilla: Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj; Lukébakio, Sow, Ejuke; y Akor Adams.

Getafe: David Soria, Domingos Duarte o Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djené, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Mauro Arambarri, Luis Milla; Adrián Liso y Chrisantus Uche.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 21.30h