Alfonso Pérez, fuera del Coliseum

El presidente del Getafe quiere eliminar el nombre del exfutbolista como denominación del estadio del club El Getafe busca patrocinadores que den un nuevo nombre para el Coliseum

El Ayuntamiento de Getafe firmó un convenio el pasado viernes, con el que se cederá el uso del estadio y la ciudad deportiva al Getafe CF los próximos 40 años, como mínimo. El nombre del estadio sufrirá modificaciones. Alfonso Pérez tiene los días contados en el Coliseum.

Ángel Torres, el presidente del club madrileño, intentó suprimir el nombre de Alfonso Pérez en diversas ocasiones. La relación entre el exjugador del Barcelona, Betis y Real Madrid, y el presidente del Getafe no es buena. El histórico jugador confesó que "Ángel Torres es la única persona del mundo del fútbol con la que no me llevo bien”.

Torres ha recriminado varias veces el hecho que Alfonso Pérez no acuda al estadio para ver los partidos del equipo, y también se ha molestado porque Pérez no sea socio del club.

El nombre del estadio fue elegido en 1998 por votación popular de los ciudadanos de Getafe, que veían a Alfonso Pérez como el ciudadano más famoso de la localidad ya que era jugador del Betis, tras 5 años en el Real Madrid, y en ese momento disputaba el Mundial de Francia del 98 con la selección española, después de haber ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

En el convenio, se exige que se mantenga la denominación 'Coliseum', aunque el nombre del estadio pueda contar con patrocinio publicitario. El Getafe espera la oferta de patrocinio de Javier Tebas y LaLiga para cambiarle el nombre al estadio de su club.

Lo más importante del convenio son las obras a las que se someterá el estadio. Ángel Torres pretende techar las gradas para que todas las localidades estén cubiertas. También entra en los planes ampliar la capacidad del estadio hasta los 23.000 asientos. Se rehabilitarán infraestructuras, habilitarán accesos y desaparecerán los fosos que separan el césped de la grada.