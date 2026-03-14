GETAFE CF
Abqar se defiende tras su acción con Sorloth: "Juro por mi familia que no quería tocarle ahí"
El defensa del Getafe, Abdel Abqar, fue expulsado por roja directa tras tocar los genitales del jugador del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, en una acción revisada por el VAR
El defensa del Getafe CF, Abdel Abqar, fue expulsado este sábado en el minuto 55 del partido ante el Atlético de Madrid tras una revisión del VAR. El árbitro detectó que el marroquí pellizcó en los genitales al delantero noruego Alexander Sorloth en una acción en la que el balón se encontraba lejos de ambos.
El colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, mostró roja directa a Abqar por la acción y amarilla a Sorloth por derribar después a su rival agarrándole del brazo.
Tras el partido, el azulón fue voluntariamente a Movistar LaLiga para justificar su acción, y juró por su familia "que no quería tocarle ahí".
"Hago esto por la roja. Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juró que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro, ha visto que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Lo juro por mi familia que no quería tocarle ahí", dijo Abqar tras el encuentro ante el micrófono de Movistar.
"Le paran ahí, pero si ves el vídeo no le miro y mi mano le quiere tocar la barriga como en ocasiones que toco al adversario para saber dónde esta. Lo quiero dejar claro que no quería tocarle ahí", añadía.
Además, el cental afirmó que no había podido hablar con el árbitro. Y con el míster tampoco he podido hablar".
"Estoy jodido por dejar al equipo 10 y jodido por esta imagen porque no fue mi intención", finalizó el jugador del Getafe.
La defensa de Bordalás
En rueda de prensa, su entrenador José Bordalás defendió a su jugador afirmó que "tiene razón. En ningún momento está mirando a Sorloth, están forcejeando durante todo el partido, lo típico. Sin mirar intenta estirarle de la camiseta y le agarra del pantalón, pero en ningún momento he visto que le echara mano en la entrepierna. Nunca había una expulsión de este tipo".
"Pedimos que se nos trate de la misma manera que al resto", agregó, tres decir que lo que "me ha sorprendido es la no expulsión de Sorloth porque claramente golpea con el codo al rostro de Zaid, haciéndole sangrar. Y también ha habido una entrada a Arambarri a la altura de la rodilla y podía haber sido roja.
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