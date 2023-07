Xokas tiene un nuevo objetivo en la vida: comprar este histórico club de fútbol

El gallego estaría interesado en adquirir un club

Es bien conocido por todos que el Real Club Deportivo de La Coruña, el histórico club de fútbol gallego, no está pasando por su mejor momento a nivel económico. Hace menos de un mes, el consejo del equipo dimitió en bloque y su entrenador, De la Barrera, confirmó que no continuaría a bordo en la próxima temporada. Sin embargo, hay una persona interesada en cambiar el rumbo del equipo: el Xokas.

En uno de los últimos directos que el Xokas ha realizado a través de Twitch, en el que ha repasado diferentes temas de actualidad, ha comentado esta situación tan complicada por la que atraviesa el RCD La Coruña. Y sí, estaría dispuesto a comprar el equipo: "el Depor está medio en bancarrota. No está en bancarrota pero está muy jodido. Está teniendo unos problemas económicos y unos problema de gestión de mil pares de cojones", empezó comentando el streamer gallego.

Él lo tiene claro: si pudiera, lo compraba: "tengo que habalrlo con el Luquitas [Lucas Pérez]. Dentro de 5 o 6 años compramos el Depor y tenemos un entrenamiento ahí en Coruña. Y hacemos del Depor algo grande otra vez".

El problema, evidentemente, es el dinero: "¿cuántos millones necesitarías? Buah, muchísimos. No tengo tanto dinero. Si lo tuviera, podría tener un proyecto así con 35 o 40 años, pero no sé si ganaré tanta pasta". ¿será el futuro del Xokas ser presidente del Depor de La Coruña con todo el dinero que gane en su faceta como streamer? Quién sabe. Por ahora, la compra no es más que un deseo difícil de materializar.