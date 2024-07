Will Smith vuelve por sorpresa al mundo de la música

Han sido tiempos muy difíciles para Will Smith. El actor norteamericano, después de propinar un bofetón en directo durante la gala de los Premios Oscar en 2022, no lo ha tenido nada fácil para volver a trabajar.

Sin embargo, 2024 ha empezado a sonreírle con el potente estreno de 'Bad Boys: Ride or Die' y con varios proyectos cinematográficos que aún guarda en la recámara.

Lo que pocos fans de Will Smith esperaban era que el intérprete volviera a la industria musical, algo de lo que hemos sido partícipes durante la gala de los premios BET 2024, en la que ha estrenado un nuevo single titulado 'You Can Make It'.

Este evento, celebrado en la ciudad de Los Angeles, ha recibido a Will Smith subido en un escenario circular rodeado de fuego lanzando un importante mensaje: "estoy aquí para decirles que pueden conseguirlo. Nadie tiene un camino fácil, todos tenemos una cruz que debemos llevar. Pero hay sabiduría en el fuego y cada momento es una oportunidad única".

La actuación se ha convertido en uno de los momentazos de los BET Awards '24 y ya acumula más de 330.000 reproducciones y miles de likes. Una interpretación de un rap, género habitual en la música de Will Smith, que por el momento no se encuentra disponible en aplicaciones.