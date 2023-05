Wanda Nara se sincera sobre la presunta traición de Icardi: "Me agotó"

Guido Záffora se encargó de revelar las declaraciones de la empresaria en Intrusos Según lo que ha contado Nara, está cansada del tema

El escrutinio regresa a Mauro Icardi ante los rumores de una aventura extramatrimonial. El futbolista del Galatasaray se enfrenta a nuevas acusaciones de infidelidad por parte de Wanda Nara, y se ve obligado a emitir continuas negaciones en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, el rumor persiste y se intensifica tras los recientes movimientos de Nara en Instagram.

La empresaria publicó en sus redes sociales un corazón roto acompañado de la siguiente declaración: “Todas las veces que te hicieron daño y aun así seguiste confiando”. Días después acompañaba otra publicación con una de las canciones más recientes de Shakira para lanzar una nueva indirecta: “Cuántas veces tratamos de disfrazar todo porque solo buscamos la felicidad de nuestros hijos”.

Ahora, el colaborador del programa intrusos Guido Záffora ha revelado nuevas declaraciones de la empresaria que expresa que está cansada: "El rumor me agotó". Además, agregó que no se iba a poner a investigar, ya que confía en su marido: "No tengo tiempo de ponerme a pensar y a investigar. Le creo a Mauro siempre”.

A pesar de estas declaraciones, los rumores persisten y se afirma incluso que han tomado caminos separados. En el transcurso de esta semana, Wanda Nara acudió a los Premios Gardel 2023 en compañía de L-Gante, el cantante con quien también tuvo una conexión previa durante su período de crisis con Icardi. La situación real sigue siendo un misterio, ya que ni Wanda ni su pareja han demostrado a ciencia cierta que los rumores sean falsos.