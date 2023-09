Wanda Nara se pronuncia sobre su enfermedad: "Miedo a esperar un resultado"

La modelo está pasando un momento muy delicado de salud Una enfermedad sorprendió en su vida

Wanda Nara está en el foco mediático tras atravesar un momento muy delicado de salud. La presentadora de 'MasterChef Argentina' padece una enfermedad. Las alarmas más preocupantes sonaron cuando el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara padece leucemia.

El pasado mes de julio la modelo tenía planeado un viaje para disfrutar de sus vacaciones, pero se vio obligada a pasar la noche en el hospital: "Me hice un análisis y no salió como esperábamos. Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. Fue como un shock porque en ese momento me dijeron: 'No te puedes subir a un avión'. Fue todo muy de golpe".

Ahora, la presentadora ha publicado una imagen en sus redes sociales en las que se está sometiendo a un análisis de sangre: "Una enfermedad. El miedo a esperar un resultado. Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa, pero tiene momentos grises", escribía para acompañar la fotografía. Nara se ha mostrado bastante optimista: "Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo, positivo".

La periodista Marcela Tauro explicó en el programa 'Intrusos' que la modelo está avanzando mucho en su enfermedad: "Vuelve al trabajo y eso significa que está pasando un buen momento. Se sorprendieron porque la medicación resultó mejor de lo que esperaban (...) Le dieron muy bien los valores de todo".

Wanda se ha propuesto un nuevo reto, y es que se convertirá en una de las concursantes de la nueva edición de 'Bailando con le estelle': "Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos", declaró hace unos días.