Wanda Nara se pronuncia sobre su enfermedad

La modelo está en el foco mediático tras su delicado estado de salud Un periodista aseguró que padece leucemia

Wanda Nara está en el foco mediático tras atravesar un momento muy delicado de salud. La presentadora de 'MasterChef Argentina' fue trasladada de urgencia al Sanatorio de Los Arcos en Buenos Aires.

La modelo tenía planeado un viaje para disfrutar de sus vacaciones, pero se vio obligada a pasar la noche en el hospital. Las alarmas sonaron cuando el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara padece leucemia.

Ahora la modelo se ha pronunciado sobre su enfermedad en 'Telefe Noticias': "La verdad que fue todo muy rápido para mí". Nara iba a viajar y se hizo un análisis de rutina que "no salió como esperábamos (...) Fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te puedes subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe".

"Dudo mucho sobre si tengo que hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablas no es real o no es tan serio. Entonces prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", siguió explicando.

Wanda ha asegurado que no denunciará a los que filtraron su enfermedad, ya que entiende que "puede pasar que haya cosas que uno no quiera que salgan. A veces hay cosas que quieres que salgan, a veces hay cosas que los famosos publicamos a propósito para promocionarnos. Y así como me acompañaron todo este tiempo en las buenas, también me están acompañando muchos periodistas en lo privado. Y no tengo nada para decirle a quien filtró la información".

Aun así, ha explicado que le "sacudió" porque no sabía nada y recibió muchas críticas: "Tuve que soportar gente que diga: 'Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...'. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud", declaró.