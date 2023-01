Wanda Nara podría estar con otro futbolista (que además fue compañero de Icardi y ex del Barça)

Jordi Martín asegura que Wanda Nara podría tener algo con Keita Balde Es jugador del Spartak de Moscú, y ex del FC Barcelona

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi parecía ser cosa del pasado: durante varios años, fueron una de las parejas más reconocidas del panorama futbolístico, pero la situación ha cambiado drásticamente. La pareja había decidido separarse definitivamente, y cada uno hacía su vida por separado... Hasta hace bien poco. Pero ni con esas dejan de protagonizar escándalos Y un ejemplo sería la relación que podría tener la influencer con un ex compañero de su ex pareja. ¡Casi nada!

El periodista Jordi Martín ha sido el encargado de relacionar a Wanda Nara con Keita Balde, un jugador de tan solo 27 años y actual delantero del Spartak de Moscú. Sin embargo, lo más curioso es que Balde también formó parte de la Serie A, compartiendo pasado con Mauro Icardi.

El popular paparazzi asegura que la joven habría mantenido una cita el martes pasado en Dubái: "Wanda discutió con Mauro. Según me dicen desde el entorno de él, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé. Este futbolista, que lleva casado 8 meses, conoce a Wanda, hay un flechazo, y viaja a Dubai para disputar un partido. Ella se escapa para verlo. Según me cuentan que se alojaron en un hotel de lujo".

Sin embargo, poco ha tardado Mauro Icardi en desmentir al periodista: "te voy a ahorrar el chismorreo de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace tiempo". Además, asegura tener los mensajes y fotografías que le dan la razón "porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica".