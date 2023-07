Última hora sobre el estado de salud de Wanda Nara: Se pronuncia por primera vez sobre su posible leucemia

La presentadora de 'MasterChef Argentina' fue trasladada de urgencia al Sanatorio de Los Arcos en Buenos Aires Un periodista aseguró que Wanda padece una enfermedad

Hace unos días corrieron los rumores de que Wanda Nara estaba atravesando un momento muy delicado en su vida. La presentadora de 'MasterChef Argentina' fue trasladada de urgencia al Sanatorio de Los Arcos en Buenos Aires tras un problema de salud.

La modelo tenía planeado un viaje para disfrutar de sus vacaciones, pero el pasado jueves, se vio obligada a pasar la noche en el hospital. Las alarmas sonaron cuando el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara padece leucemia.

Este lunes, la presentadora de 'MasterChef Argentina' ha roto su silencio a través de las redes sociales con una fotografía acompañada de un texto. En él comenta que el miércoles se hizo unos análisis de rutina y que "algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien".

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", ha seguido escribiendo.

Wanda Nara ha dejado claro que quería ocultar a sus hijos sus "miedos y angustias porque aún no tenía un diagnóstico certero". Lanata informó que la modelo padece de leucemia, un diagnóstico que no tiene. "La medicina no es exacta y en ese momento no había pasado ni 24 horas de mi primer estudio".

La presentadora ha escrito que le hubiera gustado explicarle a sus hijos "con más resultados y estudios en la mano", pero aun así, ha asegurado que siempre se han enterado de todo por ella.

"Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", ha finalizado la publicación.