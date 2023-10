Wanda Nara da la última hora sobre su estado de salud

La modelo está pasando un momento muy delicado de salud La empresaria ha concedido una entrevista en la que ha dado la última hora de su salud

Wanda Nara está en el foco mediático tras atravesar un momento muy delicado de salud. El periodista Jorge Lanata adelantó en verano que la presentadora de 'MasterChef Argentina' padece leucemia.

El pasado mes de julio la modelo tenía planeado un viaje para disfrutar de sus vacaciones, pero se vio obligada a pasar la noche en el hospital: "Me hice un análisis y no salió como esperábamos. Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. Fue como un shock porque en ese momento me dijeron: 'No te puedes subir a un avión'. Fue todo muy de golpe".

Wanda ha concedido una entrevista a la revista italiana 'Oggi' en la que ha hablado sobre su debut en 'Bailando con las estrellas' y se ha pronunciado sobre su estado de salud actual.

La modelo ha argumentado que, para ella, es compatible participar en el programa de televisión y padecer la enfermedad: "Los esfuerzos, la tensión, la carrera, el entrenamiento, los puedo soportar. También estoy aquí para enviar un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo determinación, que no me quedo encerrada en casa, que puedo saltar, hacer piruetas. Espero que entiendan que mamá es invencible".

Nara ha explicado que Jorge Lanata dio la noticia de su enfermedad y que fue un golpe muy duro: "Aún no tenía los resultados de mis exámenes y él dijo al país y, por tanto, también a mis hijos. Tengo este chat en mi teléfono que me rompe el corazón. Mi hermana Zaira me lo entregó. Hay uno de mis hijos que le escribe: 'Tía, dime la verdad, mamá se está muriendo y no nos lo dice'".

La empresaria ha asegurado que hay muchas personas que creen que no está enferma y que está fingiendo, algo que ha desmentido: "Nunca he jugado con la enfermedad, sobre todo porque soy madre y sé que las mentiras vuelven a ti, como bumeranes. El problema es que si no te ven en una cama, en el hospital, moribundo, sin pelo, piensan que estás bien. Pero, ¿qué saben ellos sobre cómo me siento, sobre los medicamentos que tomo, sobre el miedo que siento cuando los dejo?".