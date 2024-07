Wanda Nara anuncia que se separa de Mauro Icardi en redes sociales

Después de una relación con constantes altibajos, Wanda Nara ha anunciado a través de sus redes sociales que se separa de forma definitiva de Mauro Icardi. La modelo ha querido dar explicaciones a sus seguidores, explicando los motivos, y evitando las especulaciones por parte del resto.

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy", comenzaba diciendo en su comunicado, publicado en las historias de Instagram.

"Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", explicaba a sus seguidores.

Además, Wanda ha dedicado parte de su escrito a discernir las dudas sobre la implicación de terceras personas. "No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca", terminaba diciendo.

No obstante, según la periodista Cora Debarbieri, el futbolista argentino no estaría dispuesto a firmar el divorcio: "Me llega la información de que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado. No acepta la separación que plantea Wanda. Los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes..., hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él".