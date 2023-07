Wanda Nara aclara su estado de salud en redes sociales tras los últimos rumores

La influencer responde a varias preguntas de sus seguidores de Instagram

Wanda Nara ha estado en el centro del foco mediático después de que muchos se preocuparan por su salud. Sin embargo, la influencer no ha tardado demasiado en aclarar cómo se encuentra a través de una ronda de preguntas y respuestas realizada en sus 'stories' de Instagram. Así, ha zanjado de una vez por todas este y otros rumores que rondan a su persona durante las últimas semanas.

"¿Cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿donde?", le preguntó uno de sus seguidores. Wanda Nara aprovechó la ocasión para aclarar el verdadero motivo de este viaje: "no me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro".

En otra pregunta, un seguidor le cuestionó si se encontraba realmente bien, o tenía algún problema de salud como filtraron varios medios de comunicación, a lo que la joven influencer respondió de forma escueta, pero clara: "estoy muy bien".

En una tercera 'stories', algo más habladora, Wanda Nara sentenció este tema que tan cansada le tiene: "se dijeron muchas mentiras. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro". De esta forma, muchos seguidores de Wanda que estuvieran preocupados, dejarán de estarlo porque su ídolo por fin ha aclarado cómo se encuentra en realidad.